El hogar de la cultura en Abegondo (A Coruña) se pone elegante para abrir antes del verano

La villa colonial de Os Loureiros, en Abegondo, antes y después de la rehabilitación. Cedidas

Hay un complejo de estilo colonial en Abegondo, la finca Os Loureiros, que enfila la parte final de su rehabilitación para convertirse en el Pazo da Cultura de este concello coruñés. No es una obra sencilla ni rápida: se licitó hace más de dos años y antes del verano de 2026 está prevista su inauguración.

Tampoco es una obra cualquiera, pues supone la transformación de un recinto que se dedicó a banquetes y fiestas en un equipamiento con diversos usos culturales. Hace un año se daba por casi terminada, pero toda rehabilitación de relevancia requiere retoques o trabajos complementarios para que el resultado final luzca mejor.

Hay presupuesto para esta fase de culminación. ¿Qué falta? Dotar de mobiliario al edificio principal, renovar el aparcamiento con drenaje, disponer zahorra, instalar iluminación y mejorar la fachada del pabellón.

Con 108.500 euros se llevarán a cabo parte de estos trabajos finales. La partida se aprobó inicialmente en el último Pleno de Abegondo; en cuanto reciba el visto bueno definitivo, el Gobierno local contratará las últimas obras, con la previsión de abrir el Pazo da Cultura antes del próximo verano.

Torreón de la villa y pabellón en Os Loureiros. Cedida

También se reservan otros 106.000 euros para la dotación de mobiliario en el nuevo recinto, cantidad de la que el 84% (89.000 euros) la aporta la Xunta de Galicia.

Los trabajos de rehabilitación

En febrero de 2025 el Concello avanzaba que la rehabilitación de Os Loureiros afrontaba la recta final. Entonces se había recuperado la villa colonial, de principios del siglo XX, con el mantenimiento de su estructura original modernizada.

Escalera interior renovada en Os Loureiros. Cedida

Fuentes municipales apuntan un año después que se ha trabajado en el módulo anexo y en el pabellón de 450 metros cuadrados donde se celebraban los banquetes. Se ha completado la reforma de la villa y acondicionado el jardín.

La villa, con tres plantas de 171, 157 y 137 metros cuadrados, fue adquirida por el Concello de Abegondo en 2021 con un préstamo de la Xunta de 400.000 euros. En el edificio se restauraron los pavimentos cerámicos, la escalera, y los forjados de madera. Se instaló ascensor y se crearon aseos accesibles. Se cambiaron las ventanas y se instaló climatización.

La rehabilitación ha sido ejecutada por la empresa Meraki Obras con un presupuesto de 1,55 millones de euros, 1,12 procedentes de los fondos Next Generation dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep).

Torreón de Os Loureiros. Cedida

Entre otras actuaciones, señala esta firma, se demolieron y renovaron cubiertas, se sustituyó la carpintería interior y se eliminaron cuerpos ajenos a la edificación colonial.

La actuación se extendió a un torreón en el que se realizaron trabajos de rehabilitación de fachada, aislamiento e instalaciones, además de algunas zonas de urbanización exterior entre edificaciones.

Cultura para todos

En la villa rehabilitada el Concello instalará la Biblioteca Municipal. Habrá una sala de observación del firmamento, sala de juegos para los jóvenes, espacio para talleres y cursos formativos, un rincón para cuentacuentos y atracciones infantiles, salas de actividades para la tercera edad y club de lectura, apuntan las mismas fuentes.

Vista del entorno desde el torreón de la villa de Os Loureiros. Cedida

En el pabellón se programarán actividades que necesitan mayor espacio y aforo, como exposiciones, conciertos y actos especiales. También habrá actividades municipales mientras duren las obras de reforma integral del polideportivo de Abegondo.

Cuando llegue el verano se prevé la celebración de actividades al aire libre, como proyecciones de cine o conciertos.

El futuro Pazo da Cultura de Abegondo se localiza en un desvío de la carretera AC-542 entre Mabegondo y Merdil.