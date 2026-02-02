Suspendida la huelga indefinida en el transporte de A Coruña
CCOO y UGT llegan a un preacuerdo para mejorar las condiciones laborales, mientras que la CIG se muestra contraria. Ahora la decisión final será votada en asamblea de trabajadores
Las centrales sindicales CCOO y UGT han llegado a un preacuerdo para suspender el inicio de la huelga indefinida en el transporte de viajeros de la provincia de A Coruña, con el voto en contra de la CIG, que estaba prevista para este martes, con el objetivo de facilitar la continuidad de las negociaciones y tratar de alcanzar un convenio colectivo digno.
Según señalan desde CCOO y UGT, han acordado una subida salarial para 2025 del 3,4%, en 2026 del 3,4% revisable al IPC, dicho importe repercutiría en las nóminas de 2027.
La decisión se tomó tras la reunión celebrada este lunes, que concluyó alrededor de las 18:00 horas, en la que la patronal presentó una propuesta que, según los representantes sindicales recoge "un día más de asuntos propios y la jornada baja a las 1800 horas anuales".