Suspendida la huelga indefinida en el transporte de A Coruña

Autobuses parados en la estación de A Coruña, en un día de huelga. Enrique Romanos Tardío.

Las centrales sindicales CCOO y UGT han llegado a un preacuerdo para suspender el inicio de la huelga indefinida en el transporte de viajeros de la provincia de A Coruña, con el voto en contra de la CIG, que estaba prevista para este martes, con el objetivo de facilitar la continuidad de las negociaciones y tratar de alcanzar un convenio colectivo digno.

Según señalan desde CCOO y UGT, han acordado una subida salarial para 2025 del 3,4%, en 2026 del 3,4% revisable al IPC, dicho importe repercutiría en las nóminas de 2027.

La decisión se tomó tras la reunión celebrada este lunes, que concluyó alrededor de las 18:00 horas, en la que la patronal presentó una propuesta que, según los representantes sindicales recoge "un día más de asuntos propios y la jornada baja a las 1800 horas anuales".