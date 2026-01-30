La Diputación de A Coruña insta a la Xunta a incrementar el financiamiento del Servizo de Axuda no Fogar

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó esta mañana una moción inscrita por Alternativa dos Veciños (AV), con la incorporación de una enmienda del BNG, en la que se insta a la Xunta de Galicia a incrementar de forma inmediata la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) hasta alcanzar el 100% del coste real del servicio, liberando a los ayuntamientos de realizar aportaciones económicas por competencias que no les son propias.

La moción ha salido adelante con los votos favorables del PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, mientras el PP ha votado en contra.

“Una parte muy importante del SAF la pagan los ayuntamientos, pero no pueden suplir a las administraciones que tienen las competencias plenas”, afirmó el portavoz de AV, Ángel García Seoane, que destacó la importante carga económica que este servicio supone para los ayuntamientos, especialmente los más pequeños.

“La subida que ofrece la Xunta es pírrico e insultante, por eso votamos en contra en el seno de la FEGAMP”, explicó la portavoz del BNG, Avia Veira.

“El acuerdo con la Fegamp no implica renunciar a pedir la financiación exclusiva del servicio por parte de la Xunta y del Estado”, explicó el portavoz del PSOE, Bernardo Fernández, que destacó que la financiación del SAF “tiene a algunos ayuntamientos en situación límite, al borde de la quiebra económica”.

El portavoz socialista denunció también que mientras el Estado incrementó en un 138% su aportación a la Dependencia, la Xunta la redujo en un 9%.

El portavoz del PP, José Manuel Caamaño, afirmó que “sorprende que llegue ahora esta moción tras lo acuerdo entre Xunta y Fegamp que va a elevar de 12 a 18 € la aportación de la Xunta hasta el año 2028”.

Los populares presentaron también una enmienda al texto, que fue rechazada por el resto de los grupos del pleno, ya que se omitían las reclamaciones a la Xunta que centraban la propuesta.

El texto aprobado por el pleno demanda también que los servicios jurídicos de la Diputación de A Coruña elaboren un informe técnico sobre la viabilidad jurídica de interposición de un recurso judicial e insta a la Xunta de Galicia a impulsar un nuevo modelo público de cuidados, con la creación de un instrumento de bienestar social que sustituya el actual servicio basado en horas por un modelo integral y personalizado con la creación de un organismo similar al Sergas destinado a gestionar los servicios sociales.