El transporte de viajeros en A Coruña, en huelga este lunes: estos son los servicios mínimos

El transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña retoma este lunes, 12 de enero, las jornadas de paro convocadas el pasado diciembre de 2025. Serán cinco días de paro interrumpido, que llegará a huelga indefinida a partir del 2 de febrero, según han decidido los trabajadores en las asambleas celebradas este lunes y martes.

Los trabajadores, "de forma muy mayoritaria", han acordado los paros para los días 12, 13 y 16 de enero, así como para las jornadas del 19 y 20. Además, a partir del día 2 de febrero, será indefinida. El objetivo de estos paros es exigir mejoras laborales y salariales.

La huelga se extiende por todas las localidades de la provincia con la única excepción en la ciudad de A Coruña, donde la Compañía de Tranvías trabaja con el servicio de autobús urbano con un contrato distinto.

Para este lunes, hay decretados unos servicios mínimos que, de todas formas, es probable que no se cumplan como no se cumplieron en los anteriores días de huelga el pasado mes de diciembre.

Entre ellos se encuentran los que usan los escolares en rutas superiores a 4 kilómetros, con servicios de entrada en los centros de la provincia desde las 07:30 hasta las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas. En los servicios utilizados por los trabajadores, se mantienen aquellos viajes interurbanos anteriores a las 09:00 y posteriores a las 18:00 horas.

También se establecen servicios mínimos de uso general. Entre ellas las rutas no integradas de menos de 25 kilómetros con frecuencias mínimas del 50% en los horarios de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas. En las rutas de más de 25 kilómetros con origen o destino a alguna de las siete ciudades se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14.00 horas y posterior a las 18.00 horas.

Aquí puedes consultar los servicios mínimos publicados en el DOG para los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero y a partir del 2 de febrero de 2026 con carácter indefinido.