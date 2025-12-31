Oficial: El transporte de viajeros por carretera en A Coruña irá a huelga a partir del 12 de enero

Personas en la estación de autobuses de A Coruña este lunes, durante la jornada de huelga. Carmen G. Mariñas

El transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña mantiene las jornadas de paro convocados para enero, así como la huelga indefinida desde el 2 de febrero. Así lo han decidido los trabajadores en las asambleas celebradas este lunes y martes.

Los trabajadores, "de forma muy mayoritaria", han acordado los paros para los días 12, 13 y 16 de enero, así como para las jornadas del 19 y 20. Además, a partir del día 2 de febrero, será indefinida. El objetivo de estos paros es exigir mejoras laborales y salariales.

Todo ello después de que no haya contactos con la patronal del sector tras una mediación fallida, según ha explicado a Europa Press Ernesto Rei, representante del sector de Transportes en la CIG, sindicato que convoca los paros junto a UGT y CC.OO.

"No hay ningún contacto", aseguraba Rei, en relación a la situación en este momento y tras explicar que había una mediación abierta, pero que está "cerrada" al no haber una aproximación sobre propuestas entre las partes de cara a un nuevo convenio.

La reunión de mediación entre sindicatos y patronales del transporte de autobús de la provincia de A Coruña se saldó de forma "decepcionante" y "prácticamente sin ningún avance", expusieron desde la parte sindical.

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Entre otras cuestiones, reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.