Serra do Barbanza (A Coruña) se adhiere a Sogama para la gestión de residuos desde el 1 de enero

Javier Domínguez, Ángeles Vázquez y Pablo Lago, en la firma del convenio entre Sogama y la mancomunidad Serra do Barbanza.

La empresa pública Sogama pasará a partir de este jueves 1 de enero a gestionar el tratamiento de residuos domésticos de la mancomunidad de la Serra do Barbanza (A Coruña), donde vive una población de 87.097 habitantes.

La adhesión de esta zona se produce a través de un convenio firmado hoy martes en Santiago por el presidente de Sogama, Javier Domínguez, y el presidente de la mancomunidad, Pablo Lago, en presencia de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

Sogama gestionará los residuos de la agrupación de municipios que forman Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son y Rois. En total, la gestión de la empresa afectará al 97% de los ayuntamientos de Galicia, más de 2,2 millones de habitantes.

Para el presidente de la mancomunidad, Pablo Lago, la firma del convenio es "histórica" y llega después de dos años de negociación que ha calificado de "intensos y largos".

Además, el representante de la agrupación ha destacado la aprobación de un plan de pagos de 23 millones de euros adeudados a FCC, la concesionaria del servicio de basura en el Barbanza. Sobre este plan, Lago ha añadido que ya se ha efectuado el primer pago a la empresa.

Subida de la tasa de basura

Preguntada por los medios sobre las protestas en distintos ayuntamientos ante la subida de la tasa de la basura, Vázquez ha subrayado que la Xunta está "al lado" de los consistorios desde que "esto empezó a dispararse" con dos impuestos más.

"La Xunta de Galicia no estaba de acuerdo. Al final, quien manda en este caso era el Gobierno central, que decidió tirar hacia adelante", ha criticado la conselleira, que explicó que el Gobierno gallego "asumió el 60%" del alza en los impuestos.

"La situación es la que es. La ley es clarísima y dice que hay que cobrar el servicio íntegro a los ciudadanos", ha señalado, al tiempo que ha opinado que los ayuntamientos deberían "decidir en qué meten sus impuestos".

Vertido técnico cero

Ángeles Vázquez ha subrayado que el objetivo de la Xunta es llegar a un "vertido técnico cero" en la comunidad, es decir, que "menos del 10% de los residuos domésticos vayan al vertedero".

"Ahora mismo, en el caso de Sogama, estamos en un 20%, y tenemos que seguir bajando. Pero somos el sistema que menos residuos deposita en vertederos de toda España", ha matizado Vázquez.