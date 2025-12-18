El transporte de viajeros en A Coruña, en huelga este viernes: estos son los servicios mínimos

Trabajadores en la estación de autobús de A Coruña en el primer día de huelga el pasado 5 de diciembre. Enrique Romanos Tardío

Este viernes, 19 de diciembre, los autobuses no circularán por la provincia de A Coruña. Los trabajadores han convocado el cuarto día de huelga después de los paros celebrados la semana pasada y este lunes para reclamar una actualización de su convenio laboral.

La movilización está convocada por los sindicatos CC.OO., UGT y CIG y entre sus demandas están un aumento de su salario, la reducción de la jornada, la ordenación del tiempo de trabajo para humanizar el sector y permisos retribuidos y días de asuntos propios, que denuncian que están por detrás del estatuto de las personas trabajadoras.

Asimismo, denuncian que el transporte discrecional está "esquecido totalmente" y piden que se reconozca esta actividad como un servicio público de primer nivel. También demandan el reconocimiento de la jubilación parcial para poder anticiparla y la ordenación de la jornada para el personal acompañante, un colectivo feminizado con contratos de 114 minutos diarios y sueldos de 250 euros.

Para este viernes, hay decretados unos servicios mínimos que, de todas formas, es probable que no se cumplan como no se cumplieron en los anteriores días de huelga.

Entre ellos se encuentran los que usan los escolares en rutas superiores a 4 kilómetros, con servicios de entrada en los centros de la provincia desde las 07:30 hasta las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas. En los servicios utilizados por los trabajadores, se mantienen aquellos viajes interurbanos anteriores a las 09:00 y posteriores a las 18:00 horas.

También se establecen servicios mínimos de uso general. Entre ellas las rutas no integradas de menos de 25 kilómetros con frecuencias mínimas del 50% en los horarios de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas. En las rutas de más de 25 kilómetros con origen o destino a alguna de las siete ciudades se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14.00 horas y posterior a las 18.00 horas.

La huelga se extiende por todas las localidades de la provincia con la única excepción en la ciudad de A Coruña, donde la Compañía de Tranvías trabaja con el servicio de autobús urbano con un contrato distinto.

Los sindicatos mantuvieron una reunión este miércoles con las empresas concesionarias y mediación de la Inspección de Trabajo. Un día antes, los representantes sindicales se mostraban pesimistas por la tardanza con la que se convocó esta cita y todas las reclamaciones a tratar. Por este motivo, no descartan realizar una huelga indefinida en enero.