Jornada de huelga de transporte de viajeros en A Coruña este lunes: estos son los servicios mínimos

El transporte de viajeros de la provincia de A Coruña, en huelga el lunes 15: los servicios mínimos Enrique Romanos Tardío

Este lunes 13 de diciembre se llevará a cabo el tercer día de huelga del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña, tras las jornadas anteriores del jueves 4 y del viernes 12 de diciembre. Una vez más, la huelga afectará a todo el servicio excepto el que se presta en la ciudad de A Coruña.

El paro, impulsado por CIG, UGT y CC.OO, ya tuvo su primera jornada el 4 de diciembre, teniendo sobre la mesa la convocatoria para el viernes 19 de este mes. A través de estos parones, los sindicatos buscan reivindicar la actualización del convenio colectivo del sector.

En el DOG publicado el pasado 3 de diciembre se recogen los servicios mínimos, que pueden verse reducidos por la acción de los piquetes como en las demás jornadas de protesta.

Entre ellos se encuentran los que usan los escolares en rutas superiores a 4 kilómetros, con servicios de entrada en los centros de la provincia desde las 07:30 hasta las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas.

En los servicios utilizados por los trabajadores, se mantienen aquellos viajes interurbanos anteriores a las 09:00 y posteriores a las 18:00 horas. Además, se establecen servicios mínimos de uso general. Entre ellas las rutas no integradas de menos de 25 kilómetros con frecuencias mínimas del 50% en los horarios de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Mientras que en las rutas de más de 25 kilómetros con origen o destino a alguna de las siete ciudades se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14:00 horas y posterior a las 18:00 horas.