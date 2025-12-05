El transporte de viajeros, en huelga en A Coruña para reivindicar la actualización de su convenio

Concentración durante la huelga de transportes en la estación de autobuses de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Este viernes, 5 de diciembre, el transporte de viajeros en la provincia de A Coruña está en huelga. Es el primero de los cuatro días de paros que han convocado CC.OO., UGT y CIG, demandando una actualización de su convenio y la mejora de las condiciones de trabajo.

Jorge García, de CC.OO., cifró el seguimiento en un 100% y explicó que no se están cumpliendo con todos los servicios mínimos debido al seguimiento al completo que está teniendo entre los trabajadores la huelga. Esto ha provocado problemas de movilidad para los usuarios, que tuvieron que recurrir a otras alternativas. "Algúns estaban descontentos. É un daño colateral dunha folga", reconoció García.

En el caso de A Coruña, numerosas personas optaron por acercase en coche a puntos como el Alcampo o Carrefour para tomar desde ahí el bus urbano, que no se está viendo afectado por la huelga al contar con un contrato propio.

Desde la CIG afirman que la huelga está transcurriendo con normalidad y tranquilidad, tal y como ha indicado desde A Coruña su representante, Ernesto López.

Completando el paro convocado por este sindicato, UGT y CC.OO., los trabajadores han realizado también una concentración en la estación de autobuses de A Coruña, así como en Santiago y Ferrol. Iván Cancela, de UGT, tampoco señaló incidencias, aunque sí "enfado" por parte de los usuarios. "Comprendémolo, pero teñen que entender que é unha situación límite para nós tamén e somos damnificados coma eles", añadió.

La huelga también está convocada para los próximos días 12, 15 y 19 de este mes hasta conseguir llegar a un acuerdo con la patronal. Por ello, ante cuatro años de convenio "paralizado", no descartan continuar en enero con las protestas.

Protesta en la estación de autobuses de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Reclamaciones

Entre sus reclamaciones está la actualización salarial con la subida correspondiente, la modernización y renovación del convenio para actualizar la jornada y negociar los límites de la misma y la conciliación laboral.

Concretamente, sobre las negociaciones, señalan que la oferta sobre la mesa fue de una subida del 1,20% en el salario y nada sobre la jornada, algo que consideran un "insulto" para las personas trabajadoras del sector.

Por eso, reclaman una subida salarial digna, la reducción de la jornada y la ordenación del tiempo de trabajo para humanizar el sector y permisos retribuidos y días de asuntos propios, que denuncian que están por detrás del estatuto de las personas trabajadoras.

Además, denuncian que el transporte discrecional está "esquecido totalmente" y piden que se reconozca esta actividad como un servicio público de primer nivel. También demandan el reconocimiento de la jubilación parcial para poder anticiparla y la ordenación de la jornada para el personal acompañante, un colectivo feminizado con contratos de 114 minutos diarios y sueldos de 250 euros.