La Diputación de A Coruña contará en 2026 con unos presupuestos récord de 256,5 millones

La Diputación de A Coruña contará en 2026 con unos presupuestos que ascienden a 256.550.000 euros, un 6,67% más que en 2025, "los más altos de la historia de esta casa". El ente centrará las inversiones en 2026 en reforzar el apoyo a los ayuntamientos, la protección social, la creación de empleo y lucha contra la despoblación.

Así lo ha trasladado el presidente del ente provincial, Valentín González Formoso, en la presentación de los presupuestos, que serán aprobados en pleno el próximo viernes, día 21. Formoso ha estado acompañado por el vicepresidente, Xosé Regueira, y el diputado de Facenda, José Ramón Rioboo Castro.

"Son una herramienta de estabilidad imprescindible", ha señalado el presidente de la Deputación da Coruña, para recalcar el "apoyo a los ayuntamientos" que cuentan con una aportación de "hasta 110 millones de euros, una subida considerable, a través del Plan Único".

Respecto a la protección social, Formoso ha señalado que ha pasado de contar con "siete millones de euros hace diez años a los 38 que son ahora". El empleo, por otro lado, alcanza "cifras récord, con 125 millones de euros si se incluye este año", según recoge Europa Press.

González Formoso ha destacado que "por undécimo año consecutivo", la Diputación mantendrá la "deuda cero" y lo hará "pagando las facturas en una media de entre siete y diez días". "Somos más rápidos que nadie en pagar", ha expuesto el presidente de la Diputación, tras señalar que se incrementa "un 7%" el importe para educación, lengua y cultura.

Los presupuestos contarán, además, con novedades como un nuevo modelo de atención a las personas mayores (CAM) y proyectos punteros en digitalización y sector audiovisual, como el Coruña Estudio Inmersivo (CEI).

Formoso también ha puesto en valor la apertura de las primeras dos sedes de la institución, en Ferrol y Santiago de Compostela, y "cláusulas demográficas en una licitación pública" para descentralizar servicios e instalarlos en zonas con riesgo de despoblación.

Regueira, por su parte, ha recalcado que son unos presupuestos "totalmente transparentes" que "obedecen a la preocupación de los ayuntamientos". "Sin ayudas la gran mayoría dejaría de prestar servicios esenciales", ha apostillado el vicepresidente del ente.