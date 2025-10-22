La Xunta subastará en A Coruña 18 lotes de madera por valor de 1,1 millones de euros

Edificio administrativo de la Xunta en A Coruña. Xunta de Galicia.

La Xunta de Galicia subastará un total de 18 lotes de madera por valor de 1.160.455 euros en una puja pública electrónica que se celebrará el próximo 9 de diciembre en la Delegación Territorial de A Coruña.

La convocatoria, publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), forma parte del plan de la Consellería do Medio Rural para fomentar una gestión forestal responsable y sostenible.

Del total de lotes que se licitarán, 12 cuentan con certificación PEFC y 4 disponen de doble certificación PEFC y FSC, los dos sistemas más reconocidos a nivel mundial.

Estas acreditaciones garantizan que la madera procede de bosques gestionados de manera sostenible, con respeto por el medio ambiente y las funciones ecológicas, económicas y sociales del territorio.

En conjunto, los lotes suman casi 70.000 metros cúbicos de madera, que se venderán bajo las modalidades de "a riesgo y ventura" y "a resultas de liquidación final".

Al igual que en anteriores convocatorias, todo el proceso será telemático, desde la consulta de los lotes hasta la presentación final de ofertas. Los interesados dispondrán además de una sala virtual para seguir la subasta en directo.

La plataforma de consulta ha sido desarrollada por la Consellería do Medio Rural y la Amtega, con la colaboración del Instituto de Estudos do Territorio.

Este visor cartográfico permite consultar información técnica de cada lote, descargar planos en PDF y localizar las superficies forestales desde dispositivos móviles, facilitando así la participación de las empresas madereras interesadas.

Los licitadores deberán presentar sus ofertas a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.