La Xunta destina más de 65 millones de euros a obras e infraestructuras en A Coruña

La Xunta de Galicia ha destinado más de 65 millones de euros para inversiones en la provincia de A Coruña, con proyectos que abarcan desde infraestructuras deportivas hasta actuaciones medioambientales, educativas y de abastecimiento de agua.

En el área de Presidencia, Xustiza e Deportes, Culleredo será uno de los municipios más beneficiados. Allí se iniciará la construcción de un skatepark cubierto en Acea da Ama, con una inversión de 100.000 euros, y se destinarán 1,5 millones de euros a reformas en el complejo deportivo de la misma zona.

En materia de Medio Ambiente e Cambio Climático, Curtis acogerá el primer centro autonómico público de protección animal, con capacidad para 300 perros y 200 gatos, dotado con 1 millón de euros en 2026 (de un total de 2 millones).

En Ribeira, se completarán las actuaciones de conservación en el complejo dunar de Corrubedo (18.000 euros) y se impulsará la rehabilitación de la fábrica de salazón y el faro de Sálvora, una intervención conjunta valorada en 2,3 millones de euros.

Las actuaciones en aguas y saneamiento concentrarán buena parte del presupuesto. Destacan los 13,9 millones de euros para mejorar la depuración en Cee y Corcubión, así como 1,6 millones para Abegondo, 1,2 millones para Malpica, 1 millón para Laxe y Boqueixón, y 1,1 millones en Lousame. Además, Rois contará con una nueva depuradora en Sorribas (300.000 euros).

En el ámbito del abastecimiento, se incluyen 6,4 millones de euros para mejorar el suministro en Sada y otros 6,4 millones para la cuenca del río Anllóns en Ponteceso y Carballo. También habrá inversiones de 4 millones de euros en el sistema Ulla-Sar (Padrón, Valga y Catoira), 1,3 millones en Cabana de Bergantiños y 500.000 euros en Frades.

Por su parte, Cerceda recibirá una de las mayores partidas con 10,2 millones de euros para poner en marcha una planta de clasificación de residuos textiles en Sogama, junto a 1,8 millones más para su transformación digital.

Educación también tendrá un fuerte impulso, con la construcción o mejora de centros educativos en toda la provincia.

Ames lidera la inversión con 7,8 millones de euros para el CEIP Milladoiro, seguido por Brión y O Pino, con 1,5 millones cada uno.

Otros municipios beneficiados serán Camariñas (965.000 euros), Boiro (1,1 millones), Carral (800.000), Curtis (1,3 millones), Sada (1 millón), Santa Comba (874.000), Carballo (1,3 millones) y Arteixo (379.000).

Finalmente, en materia de innovación y tecnología, se destinarán fondos al CETIM de Culleredo, con 450.000 euros entre equipamiento y consolidación, y al CETGA de Ribeira, que recibirá 164.861 euros para reforzar su estructura investigadora.