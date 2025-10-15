La Diputación de A Coruña y el COAG impulsan dos concursos para dos actuaciones clave

Imagen de la firma del convenio. Deputación de A Coruña.

La Diputación da Coruña y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) han firmado dos convenios de colaboración para convocar concursos de proyectos arquitectónicos en el Pazo de Arenaza (Oleiros) y en la playa de Balarés (Ponteceso).

El objetivo es promover la calidad arquitectónica y la integración del patrimonio histórico con nuevos espacios de innovación y cultura.

En el caso del Pazo de Arenaza, situado en Iñás (Oleiros), el concurso busca rehabilitar el edificio claustral para ampliar el espacio de coworking que la Deputación mantiene en el inmueble.

La actuación combinará la conservación del patrimonio histórico con un diseño moderno y funcional orientado al emprendimiento.

El segundo convenio permitirá construir un auditorio al aire libre en la playa de Balarés, en Ponteceso, además de mejorar la zona de la cafetería.

El nuevo espacio pretende integrar la arquitectura con el entorno natural, creando un escenario cultural y social para conciertos y actividades al aire libre que impulsen el turismo y la vida comunitaria en la comarca de Bergantiños.

Los concursos repartirán más de 20.000 euros en premios y contemplan la contratación de los equipos ganadores para redactar los proyectos y, en su caso, dirigir las obras.

El presupuesto de ejecución material asciende a 265.630 euros para Arenaza y 150.000 euros para Balarés, sumando una inversión global de más de 400.000 euros, con convenios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.