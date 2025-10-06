El Área Sanitaria de A Coruña y Cee amplía el horario de resonancias magnéticas hasta la madrugada

El servicio de radiodiagnóstico del Área Sanitaria de A Coruña y Cee amplía desde el pasado miércoles 1 de octubre el horario para la realización de resonancias magnéticas, con el objetivo de intensificar el aprovechamiento de los equipos y dar respuesta a la creciente demanda de estas pruebas.

Los lunes y miércoles, la atención será ininterrumpida de 06:00 a 02:00, aumentando las horas dedicadas a la actividad asistencial de 14 a 20 diarias.

La participación en estos nuevos tramos horarios será voluntaria para los pacientes.

En el primer día de puesta en marcha se realizaron 24 estudios más, demostrando la aceptación de la iniciativa.

En 2024, el Área Sanitaria de A Coruña y Cee realizó más de 38.000 resonancias magnéticas, y con esta ampliación de horarios se prevé incrementar significativamente este número al finalizar 2025, mejorando los tiempos de espera y optimizando los equipos de radiodiagnóstico para beneficio de los pacientes.