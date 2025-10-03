El Plan Único de la Diputación alcanza los 138 millones y refuerza su liderazgo en Galicia

Imagen del pleno de la Diputación de A Coruña. Deputación de A Coruña.

El pleno de la Diputación da Coruña aprobó este viernes, por unanimidad, una nueva inyección de 22 millones de euros al Plan Único (POS+2025), que alcanza así los 138 millones de euros, consolidándose como el mayor plan de inversión municipal de Galicia y uno de los más ambiciosos de todo el Estado.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que esta nueva aportación "bate un récord histórico de inversión en los ayuntamientos" y reafirma "el compromiso firme de la Diputación con la autonomía municipal, la igualdad territorial y el refuerzo de los servicios públicos".

Añadió además que "con este plan, la Diputación invierte este año más en los 93 ayuntamientos coruñeses que la Xunta en los 313 ayuntamientos gallegos, y lo hacemos con fondos incondicionados, que se destinan a lo que realmente necesita la vecindad".

Financia obras de infraestructuras básicas y servicios esenciales

El POS+2025 financia tanto obras de infraestructuras básicas como carreteras, saneamiento, abastecimiento, pavimentaciones, parques públicos o instalaciones deportivas y culturales, y servicios esenciales como alumbrado, recogida de residuos, mantenimiento de vías, programas sociales y amortización de deuda.

Solo este año se aprobaron 362 obras en la provincia, con un reparto equilibrado por comarcas: más de 39,5 millones en Compostela, 30,2 millones en A Coruña y As Mariñas, 26,5 millones en Ferrolterra, Eume y Ortegal, cerca de 24 millones en Bergantiños-Costa da Morte y 17,8 millones en el Barbanza.

Desde su creación en 2017, el Plan Único movilizó más de 822 millones de euros y permitió la ejecución de 4.592 proyectos en los municipios de la provincia.

Formoso aprovechó para reclamar de nuevo a la Xunta un incremento del Fondo Galego de Cooperación Local hasta los 200 millones, como medida imprescindible para garantizar la viabilidad de los pequeños y medianos ayuntamientos, "que asumen cada vez más competencias sin el financiamiento correspondiente".

La Diputación condena el "genocidio israelí en Gaza"

El pleno provincial aprobó una moción presentada por el PSOE y el BNG, con el apoyo de Alternativa dos Veciños, que reclama una solución justa y duradera para Palestina. El PP optó por la abstención.

El texto aprobado incluye la denuncia del "genocidio que el Gobierno de Israel está cometiendo en Gaza contra el pueblo palestino" y compromete a la Diputación a no participar en eventos deportivos, culturales o de cualquier otra índole en los que intervengan entidades vinculadas al Estado de Israel.

Además, se reforzará la cooperación gallega con Palestina.

La moción también reclama un cese inmediato de las hostilidades, la entrada urgente de ayuda humanitaria y el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a constituir un Estado soberano, subrayando que Hamás no debe desempeñar ningún papel en su gobernanza y debe entregar las armas a la Autoridad Palestina.

El pleno aprobó también otras iniciativas: la del PP para exigir responsabilidades por los fallos del sistema Cometa para víctimas de violencia de género y la del PSOE relativa a los discursos de odio y violencia política.

También salió adelante una declaración institucional en apoyo a las medidas de la Xunta contra los incendios.