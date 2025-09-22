Rueda reafirma en A Coruña la prioridad de facilitar el acceso a la vivienda

El presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, destacó hoy en la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de A Coruña que facilitar el acceso a la vivienda es una "prioridad" para su Gobierno y que existe una "hoja de ruta clara" para atender la demanda, especialmente en áreas urbanas como la ciudad herculina.

Rueda recordó su compromiso de duplicar el parque público de vivienda protegida, pasando de 4.000 a 8.000, y puso en valor programas como la movilización de viviendas vacías, los avales para la compra de primera vivienda y las ayudas para rehabilitación y eficiencia energética.

El encuentro, en el que también participaron Diego Calvo, Paula Prado y otros miembros del Ejecutivo gallego como María José Gómez, María Martínez Allegue y Ángeles Vázquez, sirvió para animar a los representantes municipales a señalar necesidades concretas y proponer soluciones que permitan extender estas políticas a todo el territorio, incluido el rural.

Rueda incidió además en la importancia de reforzar la investigación y la innovación para crear empleo de calidad, subrayando que la provincia está llamada a ser referente en sectores como el energético, el naval, las TIC y las universidades.

También recordó las medidas extraordinarias para apoyar a los afectados por los incendios y advirtió contra quienes “juegan con el patrimonio de todos”.

Por su parte, Diego Calvo dio la bienvenida a los nuevos alcaldes de Fisterra, Carral y Lousame y se mostró convencido de que en 2027 "la provincia hablará alto y claro diciendo que quiere PP y más PP que nunca", haciendo extensivo este deseo de cambio al panorama político nacional.