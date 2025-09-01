La Diputación de A Coruña abre el plazo para participar en el premio Luisa Villalta

Imagen de la entrega los Premios Luisa Villalta a proyectos de igualdad del pasado año. Diputación A Coruña.

Desde hoy y hasta las 14:00 del 3 de octubre permanecerá abierto el plazo de admisión de propuestas para el VII Premio Luisa Villalta a proyectos por la igualdad, convocado por la Diputación de A Coruña.

Con un presupuesto total de 100.000 euros, el certamen concederá ocho premios por un importe máximo de 12.500 € cada uno, tal y como ha informado el organismo provincial.

El concurso tiene como objetivo fomentar la igualdad mediante la realización de proyectos que pongan en valor el papel histórico, económico, social y cultural de las mujeres y que contribuyan de manera relevante al avance en el asentamiento social de la apuesta por la igualdad de género, la lucha contra la violencia de género, la diversidad sexual y la interseccionalidad.

Los proyectos pueden pertenecer a cualquier disciplina artística (música, literatura, escena, imagen, arte urbano...) y podrán estar orientados a la sensibilización, educación, empoderamiento, investigaciones, etc. Todos ellos deben buscar la visibilización de la mujer en el ámbito social y cultural.