La Diputación de A Coruña programa el quinto ciclo Outono das Artes

La Diputación de A Coruña ha presentado esta semana la quinta edición del ciclo Outono das Artes, una ambiciosa programación cultural que llevará más de noventa actividades de música, danza, teatro y audiovisual a municipios de toda la provincia entre septiembre y diciembre.

El ciclo arrancará el próximo 6 de septiembre en el Campo de Conxo de Santiago de Compostela con el concierto de la banda De Ninghures, y continuará su recorrido por localidades como Ortigueira, Ferrol, Negreira, Sada, Ribeira, Oroso, Carral, Muros, Pontedeume, Betanzos, Carballo, Rianxo o Vimianzo, entre muchas otras.

La programación incluye conciertos, recitales, espectáculos de danza contemporánea, teatro familiar y proyecciones audiovisuales, pensados para públicos de todas las edades.

La Diputación ha diseñado el calendario de septiembre para ofrecer actividades todos los fines de semana y en distintos horarios, de tarde y de noche, con el objetivo de facilitar la participación y garantizar un acceso inclusivo a la cultura.

Entre los artistas que participan en esta edición destacan Uxía, Donaire, Sumrrá, Xacarandaina o la Orquesta de Cámara Galega, mientras que en el apartado teatral se incluyen compañías como Morraoconto, Pérez & Fernández u Os Náufragos.

La danza estará representada por proyectos como Morriña Dance Project, Laboratorio Escénico o Gallaecia Eventos, y en el ámbito audiovisual se podrán ver producciones como Ratiña, de Alicia Úbeda, Prisciliano y la Gallaecia, de Arraianos o Lévame a Idea, de Navíos e Folerpas.

El ciclo Outono das Artes 2025 se prolongará hasta mediados de diciembre, cerrando con una programación especial de teatro, danza y conciertos en distintos puntos de la provincia.