El exportavoz del sindicato policial SUP y segundo de la lista del PP al Congreso por Ourense, Roberto González. Perfil de X / EP

El exportavoz del sindicato policial SUP, número 2 al Congreso por el PP en Ourense para el 29N

El PPdeG ha cerrado las listas de las cuatro provincias para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Más allá de los nombres ya anunciados, las candidaturas incluyen alguna sorpresa como la incorporación del exportavoz del sindicato policial SUP, Roberto González, como número 2 al Congreso por Ourense.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, encabeza la lista del PPdeG al Senado por la provincia de A Coruña. Rey Varela ya era senador por designación autonómica. Otra regidora que aparece en las candidaturas es la de Mos, Nidia Arévalo, que encabeza la de Pontevedra. José Manuel Barreiro será el número 1 a la Cámara Alta por Lugo.

Estos anuncios se suman a los ya dados por el PPdeG en los últimos días. La marcha de la conselleira de Política Social, Fabiola García, al Congreso (es la segunda de la lista por A Coruña) provocará cambios en el Gobierno gallego, aunque el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado a entender que serán limitados.

No tendría por qué ocurrir lo mismo con la partida del presidente del Parlamento Gallego, Miguel Santalices, que lleva en el cargo desde 2016 y es el diputado más veterano. Y es que Santalices, cabeza de lista al Senado por Ourense, podría continuar en el Pazo do Hórreo después de las elecciones del 29N, a las que el secretario de la Mesa, Julio García Comesaña, se presenta como número 1 al Congreso por Pontevedra.

El Partido Popular defiende en un comunicado que las listas están conformadas por "perfiles diversos" con los que busca "ser el motor del cambio en España". "Las personas que van en las listas, tanto al Congreso de los Diputados y al Senado, tendrán el cometido de llevar a las instituciones nacionales las prioridades y retos de Galicia", indica el PP en un comunicado.

"Los populares, que combinan una extensa trayectoria política y una contrastada experiencia con perfiles nuevos y renovados con un fuerte compromiso, contribuirán al proyecto que preside Alberto Núñez Feijóo y, así, por fin rematar con el desgobierno de Pedro Sánchez y los desprecios constantes a Galicia", añade el texto remitido a los medios.

Las listas al Congreso

El PP ha dado a conocer ya sus listas completas al Congreso de los Diputados en Galicia. Provincia a provincia, son las siguientes:

A Coruña

Miguel Ángel Tellado Figueira Fabiola García Martínez Álvaro Pérez López Olaya Otero Sanjurjo Manuel Ruiz Rivas Tristana Moraleja Gómez Gonzalo Mora do Campo Noelia Freijeiro Novo

Lugo

Francisco José Conde López Cristina Abades Martínez Jaime de Olano Vela Alicia López Rodríguez

Ourense

Ana Belén Vázquez Blanco Roberto González Rodríguez Rosa Quintana Carballo Celso Luis Delgado Arce

Pontevedra

Julio García Comesaña María José Pardo Pumar Pedro Puy Fraga Irene Garrido Valenzuela Juan ANDRÉS Bayón Rolo Sara Martínez Salgado Alfonso Vázquez Reboredo

Las listas al Senado

Las candidaturas del PP al Senado también están ya completas. Son las siguientes, provincia a provincia:

A Coruña

José Manuel Rey Varela (suplentes, Laura Salgado García y Gumersindo Pedro Galego Feal) Marta González Vázquez (suplentes, Pedro Antonio López Ríos y Kristel Testa Ameneiros) Adrián Pardo López (suplentes, Verónica María Casal Míguez y Ángel Manuel González Carneiro)

Lugo

José Manuel Barreiro Fernández (suplentes, Karin Mago Marcano y Alejandro Pérez Batallón Ordóñez) Dolores Castro Ochoa (suplentes, Pablo Figueiras Reguera y Encarnación Bernal Marín) Juan Manuel Serrano López (suplentes, Rosa María Arza Rodríguez y Daniel Orosa Pico)

Ourense

Miguel Ángel Santalices Vieira (suplentes, Diana Pérez Fernández y Bernardo Rodríguez Danoz) Rosa María Sánchez Gándara (suplentes, Miguel Ángel Fernández Movilla y María Belén Iglesias Cortés) José Antonio Cerdeira Pérez (suplentes, Ana Patricia Torres Madureira y Rodrigo Aparicio Santamaría)

Pontevedra