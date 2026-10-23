Las denuncias por violencia de género crecen en Galicia: más de 2.200 denuncias, un 8,3% más

Los órganos judiciales de Galicia especializados en violencia sobre la mujer registraron en el segundo trimestre de este año un total de 2.222 denuncias y atendieron a 1.946 víctimas, cifras que reflejan un aumento del 8,3% y del 4,5%, respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2025.

Así lo señala el último informe elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y emitido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En él, se recoge que seis de cada 100 mujeres que aparecen en las denuncias como víctimas de este tipo de delitos (el 11,44%) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

El documento muestra que la gran mayoría de las denuncias, 1.721, fueron presentadas por las propias víctimas, bien en los juzgados o en dependencias policiales, mientras que en el periodo estudiado los familiares interpusieron 31.

Además, se contabilizaron 320 denuncias derivadas directamente de atestados policiales; 90, originadas por partes de lesiones; y 60, presentadas por terceras personas ajenas al entorno familiar de la víctima.

En la comunidad, la tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 13,8, la tercera más baja del Estado, cuya media se situó en 20. Por otra parte, el informe refleja que el 93,37% de las sentencias dictadas por las Secciones de Violencia sobre la Mujer entre abril y junio en procesos de violencia de género fueron condenatorias.

Órdenes de protección

El estudio también refleja que las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Así, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia recibieron 413 peticiones, un 9,6% menos que un año antes, y adoptaron 274 órdenes y medidas de protección, un 12,2% menos.

Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 128 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (38).

Además, adoptaron 27 sobre suspensión del régimen de visitas; 24, relativas a la atribución de la vivienda; y 20, sobre suspensión de la guarda y custodia.

En el periodo analizado, los tribunales impusieron 551 medidas de protección de carácter penal, siendo las más frecuentes la prohibición de comunicación (233) y la orden de alejamiento (226).

Nueva competencia

En materia de violencia sexual -fuera del ámbito de la pareja o expareja-, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia recibieron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 214 denuncias y registraron 215 mujeres víctimas.

Estos órganos judiciales asumieron la competencia en esta materia el 3 de octubre de 2025, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El número de delitos instruidos ascendió a 250, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 247.

Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (2) y la trata con fines de explotación sexual (1). En el segundo trimestre, se recibieron 25 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 21.