Renfe permitirá viajar sin reserva de asiento en trayectos A Coruña-Vigo y A Coruña-Ferrol

Desde el próximo 12 de diciembre los viajeros de Media Distancia y Regionales en los tramos A Coruña-Vigo Guixar y A Coruña-Ferrol encontrarán un proceso de compra que Renfe califica de "más ágil". Puesto que no tendrán que hacer reserva previa de asiento y, por lo tanto, no será necesario que dispongan de plaza numerada para utilizar estos trenes.

De esta manera, Renfe pretende responder "a las necesidades y preferencias de movilidad identificadas entre los usuarios de los servicios, que demandan una mayor flexibilidad en sus desplazamientos cotidianos". Lo que tiene como objetivo "mejorar la experiencia del viaje, facilitar el uso cotidiano del tren, ofrecer un proceso de compra y acceso al tren más ágil y flexible y adaptarse a las necesidades de las personas viajeras".

Además de agilizar el proceso de compra y acceso a trenes de Media Distancia y Regionales, Renfe incorpora otras medidas adicionales. Entre ellas, desaparece el suplemento para el transporte de bicicletas, el de mascotas de hasta 10kg que viajen en transportín y el pago extra por perros de hasta 40 kg.

Desde la compañía ferroviaria explican que, aunque ya se viene aplicando la eliminación de los suplementos de mascotas en los desplazamientos con más paradas y, en consecuencia, mayor tiempo de viaje, se irá extendiendo al resto de servicios en las próximas semanas.