Galicia tendrá el helicóptero de lucha antincendios más veloz de Europa

Galicia contará con el helicóptero de lucha antincendios más veloz de Europa, un Black Hawk UH-60L. La aeronave, con una capacidad de descarga superior a los 4.300 litros de agua, estará operada por la empresa Airworks Helicopters.

La conselleira de Medio Ambiente, María José Gómez, supervisó este jueves en Silleda la incorporación del helicóptero al operativo de la Xunta acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco; y por los pilotos de la aeronave, Nicolás Tamame y Abisai Carrascal.

Galicia vuelve a ser de esta forma "pionera en la extinción de incendios", ya que la aeronave es la primera de estas características que actuará en Europa en un dispositivo de extinción y operado por personal civil. "Ahora mismo es el helicóptero más veloz que hay en toda España y Europa haciendo extinción de incendios y está preparado para bombardear grandes cantidades de agua", explicó Tamame.

La nueva aeronave, además, refuerza la capacidad de descarga de agua y diversifica los medios del dispositivo antincendios para responder ante las particularidades de cada fuego. Galicia cuenta con 24 medios aéreos propios para la lucha contra los incendios forestales, cuatro de ellos incorporados este 2026.

Así, desde este año, la comunidad gallega cuenta con dos aviones de carga en tierra, otro de coordinación y este helicóptero pesado, que el próximo año operará desde la nueva base de Lalín.

Gómez añadió, por último, que los presupuestos de 2027 recogen partidas para hacer frente a los incendios, reforzando la inversión para infraestructuras con seis millones de euros para ampliar y mejorar la red de bases aéreas. Otros tres millones de euros irán a ampliar el número de bases de unidades operativas con la construcción de una nueva en Bande y la mejora de la de Tui.