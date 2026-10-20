Tellado, Francisco Conde, Ana Belén Vázquez y Comesaña encabezarán las listas del PP en Galicia

El Partido Popular ha elegido a Miguel Tellado, Francisco Conde, Ana Belén Vázquez y Julio García Comesaña como cabezas de lista al Congreso de los Diputados por las cuatro provincias gallegas. Tellado liderará la candidatura de A Coruña; Conde, la de Lugo; Vázquez, la de Ourense, y Comesaña, la de Pontevedra.

La formación apuesta por dirigentes con trayectorias consolidadas en las instituciones y vinculados a diferentes etapas de la política gallega y nacional.

El anuncio se enmarca en la estrategia del PP para las próximas elecciones generales, con Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno.

La formación ha trasladado que los cuatro representantes trabajarán para impulsar el proyecto político de su líder nacional y conseguir que Galicia contribuya al cambio que los populares quieren llevar a La Moncloa.

Miguel Tellado, nacido en Ferrol en 1974, es el actual secretario general del Partido Popular y uno de los dirigentes de mayor confianza de Feijóo. De hecho, en su anuncio de ayer el propio partido lo define como "general secretario".

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidade de Santiago de Compostela, comenzó su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación antes de incorporarse a la política. En Galicia fue secretario general del PPdeG entre 2016 y 2022 y diputado en el Parlamento autonómico.

Tras la llegada de Feijóo a la dirección nacional del partido, dio el salto a Madrid y asumió distintas responsabilidades orgánicas hasta convertirse en secretario general. Su candidatura por A Coruña le sitúa al frente de la lista de la provincia en la que nació y en la que comenzó su carrera política.

Por Lugo, Francisco Conde

Por Lugo, el PP ha elegido a Francisco Conde, nacido en Monforte de Lemos en 1968 y con una trayectoria marcada por la política económica. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, desarrolló parte de su carrera en el ámbito académico antes de incorporarse al equipo de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta. Fue conselleiro de Economía e Industria desde 2012 y ocupó la Vicepresidencia primera del Gobierno gallego entre 2022 y 2023.

Posteriormente, pasó al Congreso de los Diputados como representante de la provincia lucense. Su experiencia al frente de las políticas económicas e industriales de la Xunta constituye uno de los principales rasgos de su perfil político.

Ana de Bande lidera Ourense

La candidatura de Ourense estará encabezada por Ana Belén Vázquez Blanco, nacida en Bande en 1975 y licenciada en Derecho. Funcionaria de carrera, inició su trayectoria política en el ámbito municipal, donde fue concejala y alcaldesa de su localidad natal.

Su carrera parlamentaria se ha desarrollado principalmente en el Congreso de los Diputados, donde ha ocupado escaño durante distintas legislaturas. Además, ha asumido responsabilidades dentro de la estructura nacional del PP y ha trabajado en asuntos relacionados con el área de Interior.

Su designación supone una nueva apuesta por una dirigente con amplia experiencia parlamentaria y vinculada políticamente a la provincia ourensana, sobre todo tras su polémica reciente con un spray pimienta.

Exconselleiro por Pontevedra

En Pontevedra, el elegido es Julio García Comesaña, nacido en Vigo en 1968 y procedente del ámbito sanitario. Licenciado en Ciencias Físicas y especialista en Radiofísica Hospitalaria, desarrolló su carrera profesional en el sistema público de salud gallego y ocupó puestos de gestión en distintas áreas sanitarias, entre ellas las de Ourense y Vigo. En septiembre de 2020 fue nombrado conselleiro de Sanidade, cargo que desempeñó hasta abril de 2024.

Tras abandonar el Gobierno autonómico, continuó su trayectoria política en el Parlamento de Galicia, donde ejerce como diputado del PP. Su designación como cabeza de lista por Pontevedra supone un paso hacia la política estatal después de años de responsabilidades en la gestión sanitaria y la actividad parlamentaria autonómica.