Borja Sémper defiende en Galicia que el PP tome "decisiones históricas" por las negociaciones con Vox

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, ha visitado este martes A Coruña, desde donde ha reivindicado que su partido tome "decisiones históricas" en relación a las negociaciones que los populares están manteniendo con Vox para una posible lista conjunta al Senado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sémper ha reiterado que "somos plenamente conscientes del reto histórico al que nos enfrentamos. En el Partido Popular creemos que estas elecciones del 29 de noviembre son las más importantes después de la Transición".

El popular ha sostenido que este reto histórico "nos va a llevar también a tomar decisiones históricas". Sin desvelar detalles de las negociaciones, Sémper ha insistido en que "hay que hacer cosas para garantizar el cambio en España y esto es lo que vamos a hacer".

El portavoz nacional del PP ha sostenido también que los populares defienden una política "en la que los ministros vuelvan a ocuparse de sus ministerios, en que los problemas se resuelvan, en dejar de tener ministros twitteros y tener ministros gestores, en dejar de tener presidentes del Gobierno encantados con su ombligo y que se preocupen más por el ombligo de los españoles".

"Todo esto nos va a llevar a tomar decisiones de calado y profundas porque somos conscientes del reto histórico y vamos a estar con el presidente Feijóo a la altura del reto histórico que enfrentamos", ha asegurado.

En referencia a la actual campaña del PSOE, Sémper ha calificado estas acciones de "hipócritas" lo que impide "que nos ocupemos de las cosas verdaderamente importantes y que juzguemos a los políticos por lo que hacen, no por lo que dicen".

En esta misma línea, ha asegurado que anuncios del Gobierno central como un nuevo trámite para sacar adelante los decretos de vivienda o el anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional suponen "utilizar el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral, algo dudosamente democrático". Sobre el segundo anuncio, añadió que "el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria, ni interlocución ni con los agentes sociales, ni con los sindicatos. Todo son mensajes electorales de cara a la galería".

"En la próxima legislatura tenemos que hablar del salario máximo y del medio. No puede ser que haya españoles con trabajo que no llegan a fin de mes o jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Hay que hablar de cómo generamos riqueza, ganar en competitividad y que los salarios medios se incrementen", ha puntualizado.

En clave gallega, Sémper ha destacado que "el PPdeG es una referencia para todo el PP nacional por la manera de interesarse por los españoles y por la manera de entender la sociedad de una manera transversal".

En contraposición, el portavoz popular ha definido estas dos últimas legislaturas como una "etapa de división y anómala pero también de aprendizaje en la que hemos tomado buena nota", poniendo en valor la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de contar con un "contrato con los españoles".

"¿En qué consiste?", preguntó, "en que lo que diga se va a hacer. En Galicia lo saben. En el 2019 Feijóo hizo algo parecido y obtuvo el respaldo de los gallegos".

En esta línea, Sémper ha asegurado que la propuesta del PP ante el problema de la vivienda es "construir, construir y construir", que el partido reducirá "un 50% los altos cargos y cargos políticos superfluos" y que se hará una auditoría de las cuentas públicas.

Sobre las pensiones, el popular ha garantizado "su revaloración conforme al IPC".

Prado defiende la candidatura de Feijóo tras su paso por Galicia

En la intervención ante los medios también ha participado la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, que ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez por "haber sometido a Galicia a recortes en infraestructuras, dependencia e inexistencia de políticas de vivienda".

Prado también ha criticado al BNG por "haber dado el Gobierno de España a Pedro Sánchez a cambio de nada para Galicia".

La secretaria ha defendido la candidatura de Feijóo, del que ha asegurado que "en Galicia sabemos cómo trabaja, cómo funciona, cómo gestiona, cómo se preocupa de los problemas reales de los vecinos y vecinas".