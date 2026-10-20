La Armada despliega en Galicia a sus fuerzas de élite para entrenar operaciones especiales marítimas

Las rías gallegas se convierten estos días en escenario de un ejercicio de operaciones especiales de la Armada española. La Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) desarrolla entre el 19 y el 30 de octubre el adiestramiento GNEX 26-02, unas maniobras que pondrán a prueba la coordinación de unidades navales, helicópteros y sistemas no tripulados en distintos puntos del litoral gallego.

La operación busca mejorar la capacidad de despliegue de esta unidad de élite y comprobar sus procedimientos de mando y control en escenarios marítimos y costeros. El entrenamiento incluye situaciones tácticas complejas que permitirán evaluar la respuesta de los efectivos ante amenazas en distintos dominios y reforzar la cooperación entre los medios participantes.

La FGNE se ha desplegado desde Cartagena y ha establecido su puesto de mando en la Base Naval de La Graña, en Ferrol, desde donde coordina las actividades previstas durante los doce días de ejercicio. En las maniobras intervienen también las 10.ª y 14.ª Escuadrillas de la Flotilla de Aeronaves, la Fuerza de Protección, el buque de aprovisionamiento de combate Cantabria, el patrullero Serviola y la Escuela Naval Militar.

Participan Polonia y EEUU

El adiestramiento cuenta, además, con presencia internacional. La unidad polaca Formoza, especializada en operaciones especiales marítimas, participa en las actividades junto a observadores de la TF-66 de la Armada de Estados Unidos. Su incorporación permitirá trabajar en procedimientos conjuntos y mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas en la planificación y ejecución de este tipo de misiones.

Entre los escenarios previstos figuran operaciones de ataque y reconocimiento en profundidad, acciones de sabotaje submarino y ejercicios de rescate de rehenes en entornos marítimos y litorales. Las actividades están diseñadas para reproducir situaciones de acceso restringido y elevada exigencia táctica, en las que resulta fundamental coordinar los distintos recursos disponibles.

Drones y otras operaciones

La tecnología también tendrá un papel destacado en el GNEX 26-02. Las unidades probarán vehículos no tripulados como los modelos Vector AI y Skydio X10D, además de sistemas destinados a contrarrestar amenazas procedentes de aeronaves no tripuladas, conocidos como C-UAS.

Estas herramientas se integrarán en las maniobras junto con el apoyo de helicópteros, que realizarán tareas de transporte de personal, evacuación de heridos y apoyo aéreo cercano. La coordinación de los medios aéreos y marítimos en un mismo espacio, bajo condiciones de presión táctica, será uno de los aspectos que pondrán a prueba los participantes.

La Armada destaca las características geográficas de las rías gallegas como un entorno adecuado para este tipo de preparación, al permitir entrenar la adaptación de las unidades a diferentes escenarios costeros. El ejercicio forma parte del ciclo de adiestramiento de la FGNE, cuyo objetivo es mantener sus capacidades operativas y su nivel de preparación.

La Fuerza de Guerra Naval Especial es la unidad de las Fuerzas Armadas españolas especializada en operaciones especiales marítimas y en la generación de grupos de operaciones especiales de nivel 3 conforme a la doctrina de la OTAN. Entre sus antecedentes figura su participación en la operación Atalanta, desarrollada en el océano Índico para contribuir a la seguridad marítima.