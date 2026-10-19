El BNG apela a la concentración de voto en Galicia y aprobará sus listas el próximo sábado

El BNG ha llamado este lunes a concentrar el voto "antifascista, democrático e a favor dos avances sociais" en su partido ante las próximas elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre. Así lo han subrayado en un acto que tuvo lugar esta mañana en A Coruña el diputado Néstor Rego, la exsenadora Carme da Silva y la candidata a la alcaldía en la ciudad, Avia Veira.

El discurso de los nacionalistas pone en valor el voto de la "esperanza" y en defensa de los derechos como un "muro de contención" ante la ultra derecha y frente al voto del miedo y la "involución social".

En su intervención, Rego aseguró en rueda de prensa que "o partido socialista non se acorda de Galiza se non está o BNG".

El nacionalista recordó también que en las elecciones del 2019, "o último deputado na Coruña disputábase entre o BNG e Vox e foi para o BNG e logramos que a ultra dereita non tivese representación no noso país". Por eso, para las próximas generales, apela a la concentración de voto para minimizar la presencia de la derecha en el arco parlamentario.

Entre las líneas que marcan la política del partido, Avia Veira citó la defensa de "unha AP-9 galega e de balde, pensións e salarios dignos, un tren con boas conexións e horarios útiles, unha lei de vivenda valente que impida os fondos de investimento e os voitre e que a vivenda turística e a especulación rematen cos nosos barrios".

Los nacionalistas criticaron también la inacción del PP en Galicia en materia de vivienda, mencionando que "construiu 40 vivendas en 17 anos", o la falta de apoyo del partido a la condonación de 4.010 millones de euros de deuda autonómica, así como recortes en derechos de las mujeres, sanidad o educación.

Por su parte, Carme da Silva incidió en que el Estado es "un dos maiores tenedores de vivenda" y que la Sareb "non se está comportando como un fondo público de vivendas que xa pagamos con recursos públicos, senón máis ben como un fondo voitre" al llevar a cabo desahucios pese a lo propuesto en los decretos aprobados recientemente por el Gobierno central.

La exsenadora también citó medidas apoyadas por el BNG como la transferencia del a AP-9 a Galicia, la corrección de fallos en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, la asistencia garantizada en la Ley de Dependencia o los derechos lingüísticos.

Para el 29N el BNG es optimista y, aunque no pone cifras, se ve con posibilidades de crecer y de sacar diputados en las provincias de A Coruña y Pontevedra, mientras que, en palabras de Rego, en Ourense y Lugo "todos os datos indican que está en moita mellor posición o Bloque Nacionalista Galego para arrebatarlle o escano ao Partido Popular que o Partido Socialista".

Por el momento, el partido no ha confirmado quienes conformarán sus listas, una decisión que se tomará este fin de semana en la celebración del Consello Nacional previsto para el próximo sábado, 24 de octubre.