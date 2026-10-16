Gallegos en el exterior piden mantener el voto a nacionalizados por la 'ley de nietos'

Gallegos en el exterior piden poder votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así lo han manifestado este viernes participantes en el programa autonómico 'Reencontros con Galicia', que defienden que se mantenga el derecho al sufragio para las personas que obtienen la nacionalidad española a través de la conocida como 'ley de nietos' (Ley de Memoria Democrática).

Los emigrantes apelan a su vínculo con España argumentando que la diáspora está informada de lo que sucede en el país, según han explicado dos gallegos que viven en Uruguay y Argentina. Ambos forman parte de los más de 200 participantes mayores de 65 años nacidos en la comunidad gallega que han viajado de la mano de 'Reencontros con Galicia'.

El programa facilita el contacto con la Galicia actual y con sus familias a residentes en países como Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Cuba o Perú. En este contexto, Alfredo Rodríguez, un pontevedrés de Redondela de 75 años que emigró a Uruguay a los cinco, ha explicado que sus hijas y nietos cuentan ya con la nacionalidad española, por lo que ha defendido su derecho a voto.

Ante el debate sobre la medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo que restringe el derecho a voto a los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' que no acrediten que descienden de exiliados, Alfredo ha señalado que "sería bueno que siguieran permitiendo poder votar y participar en las elecciones" ya que, a pesar de que viven en otro país desde hace décadas, tienen "interiorizado" todo lo que sucede en España.

María Ángeles, ourensana del municipio de Esgos de 77 años que emigró a Argentina con ocho junto a sus hermanos y su madre, se ha manifestado en la misma línea. La gallega, que mantiene únicamente el pasaporte español, ha afirmado que prefiere que "se siga permitiendo votar", remarcando que en el exterior están "siempre informados de lo que pasa aquí" y mantienen un vínculo directo con sus familias.

Ambos participantes han valorado de forma emotiva su regreso a Galicia a través del programa 'Reencontros con Galicia'. Alfredo Rodríguez ha explicado que la experiencia ha sido "un reencuentro muy emocionante con sus raíces" y con otros gallegos en su misma situación.

María Ángeles, que ha aprovechado para visitar a su familia en Verín, ha destacado la enorme alegría de retornar a su tierra natal y ha asegurado llevar a Galicia "siempre dentro del corazón".

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, han recibido este viernes en Santiago de Compostela a los más de 200 participantes en la iniciativa.

"(Galicia) es una tierra de oportunidades gracias al trabajo de quienes viven en ella y también de las personas que emigraron en su día en busca de un proyecto de vida y que difundieron la galleguidad por el mundo", destacó González.