Un terremoto cerca de Ponferrada se siente en buena parte de Galicia

El seísmo, de magnitud 4,0, se ha registrado a las 22:34 horas de este jueves, con epicentro al sureste de Priaranza del Bierzo y a diez kilómetros de profundidad. Se ha llegado a notar en Oleiros y partes de la comarca coruñesa

Un terremoto de magnitud 4,0 registrado cerca de Ponferrada se ha sentido en gran parte de Galicia en la noche de este jueves, 15 de octubre. El movimiento sísmico ha tenido su epicentro en la comarca leonesa de El Bierzo.

Según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha producido a las 22:34:45 horas, con el foco situado a diez kilómetros de profundidad. El organismo localiza el epicentro al sureste de Priaranza del Bierzo, en la provincia de León. El temblor ha llegado a notarse en buena parte de Galicia, incluso en lugares a casi 200 km de Ponferrada, como Oleiros, y otros de la comarca de A Coruña.

Un temblor en el entorno de Ponferrada

El movimiento también se ha percibido en Ponferrada y en otros municipios de su entorno. Según las primeras informaciones publicadas por León24horas, a las 22:50 horas no se habían notificado heridos ni daños materiales de consideración.

Los datos del IGN son provisionales y pueden actualizarse conforme avance el análisis sísmico. En el registro consultado todavía no figuraba una valoración de la intensidad máxima con la que se ha percibido el terremoto.