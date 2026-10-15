Besteiro defiende las listas del PSOE gallego y niega divisiones tras dejar fuera a Orozco

El secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido el proceso de elaboración de las candidaturas socialistas para las próximas elecciones generales y ha negado que exista descontento interno que pueda afectar a la movilización electoral.

El dirigente socialista ha destacado que las listas fueron aprobadas por aclamación en las cuatro provincias gallegas y ha reivindicado un procedimiento basado en la participación de la militancia y en las decisiones de los órganos del partido.

"En todas las provincias se aprobaron las listas por aclamación", ha señalado Besteiro, que ha valorado positivamente el resultado del proceso celebrado en Lugo, A Coruña, Pontevedra y Ourense. El secretario xeral ha contrapuesto el sistema de elección socialista al de otras formaciones políticas y ha subrayado que el PSOE permite a sus militantes expresar sus preferencias antes de que los órganos correspondientes adopten las decisiones definitivas.

La defensa de Besteiro llega después de que el PSOE de Lugo haya dejado fuera de la candidatura al Senado al exalcalde de la ciudad, José López Orozco, pese al respaldo que recibió de distintas agrupaciones socialistas de la provincia. Orozco había manifestado su disposición a regresar a la primera línea política si contaba con el apoyo del partido, aunque finalmente la dirección provincial ha optado por mantener a César Mogo como cabeza de lista a la Cámara Alta.

Besteiro justifica la ausencia de Orozco en el Senado

El líder de los socialistas gallegos ha asegurado que los datos sobre los apoyos a los aspirantes fueron expuestos en el Comité Provincial de Lugo y ha afirmado que no tiene dudas sobre la objetividad de los resultados. Según ha explicado, Patricia Otero fue la candidata más apoyada para encabezar la lista al Congreso, mientras que César Mogo obtuvo el mayor respaldo para liderar la candidatura al Senado.

Besteiro ha defendido que la elección también responde a un criterio de eficiencia electoral. En este sentido, ha recordado que el PSOE se quedó a unos 3.000 votos de conseguir un segundo diputado por Lugo en las elecciones generales de 2023 y ha asegurado que ese resultado constituye ahora uno de los principales objetivos de la formación en la provincia.

El dirigente socialista ha explicado que, según la información que recibió, a Orozco se le ofreció la posibilidad de incorporarse a la candidatura al Congreso, una opción que habría rechazado. "Cuando uno no acepta, no se puede incluir", ha señalado, al justificar que finalmente no forme parte de la lista al Senado.

También ha descartado que Orozco pudiera ocupar el segundo puesto de la candidatura al Congreso, ya que las listas deben respetar la alternancia entre hombres y mujeres por el denominado efecto cremallera. Besteiro ha insistido en que las decisiones se adoptaron atendiendo a distintos criterios y ha defendido que el partido debe priorizar las opciones con mayores posibilidades de obtener representación parlamentaria.

Sin embargo, el exalcalde había expresado públicamente su disposición a concurrir al Senado si contaba con el respaldo de sus compañeros y de los órganos de dirección del PSOE. En declaraciones previas, Orozco agradeció el apoyo recibido de la militancia, aunque dejó la decisión final en manos del partido. Su posible regreso a la política había sido impulsado por una veintena de agrupaciones socialistas de la provincia, en un proceso que abrió el debate interno sobre la candidatura a la Cámara Alta.

El PSOE niega que las diferencias internas vayan a desmovilizar a sus votantes

Preguntado por la posibilidad de que la polémica traslade una imagen de división interna y perjudique la movilización electoral, Besteiro ha sido tajante. "Absolutamente", ha respondido al negar esa posibilidad, antes de asegurar que el compromiso de los militantes con las candidaturas será total.

El secretario xeral ha insistido en que el objetivo del PSOE es lograr dos diputados por Lugo y ha apelado tanto a sus votantes habituales como a otras personas progresistas para respaldar a la formación en las próximas generales. A su juicio, los socialistas deben presentarse como una alternativa para frenar a la derecha y a la ultraderecha.

Por su parte, la responsable socialista de Lugo que intervino en la comparecencia ha explicado que la elaboración de las listas también tuvo en cuenta la paridad y la representación territorial. En el caso del Senado, ha defendido la presencia de Ana González Abelleira como segunda integrante de la candidatura y ha recordado que fue la aspirante más votada en la agrupación local de Lugo.

Sobre los contactos que Orozco aseguró haber intentado mantener con la dirección del partido, ha reconocido que recibió un mensaje del exalcalde minutos antes del inicio del Comité Provincial. Según ha explicado, en ese momento apenas había margen para atenderlo y trasladar su contenido antes de la reunión.

La dirigente ha añadido que Orozco manifestó su interés en regresar a la vida política, ya fuera durante la campaña electoral o de cara a las próximas elecciones municipales. Besteiro ha recibido positivamente esa posibilidad y ha defendido que el PSOE aspira también a recuperar la Alcaldía de Lugo. "Queremos recuperar también la Alcaldía en la ciudad de Lugo", ha afirmado.