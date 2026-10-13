Es oficial: así queda en Galicia el calendario laboral 2027 con 9 festivos comunes para toda España

El año 2027 contará con un total de 9 festivos comunes a toda España, según una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A estos se suman otras tres jornadas no laborables en 2027, que elevan a 12 el número de festivos del calendario laboral, a los que hay que añadir los dos festivos locales que elige cada ayuntamiento.

Así queda el calendario laboral 2027 en Galicia

Galicia ya conoce cómo será su calendario laboral de 2027. La comunidad contará con 12 festivos de ámbito nacional y autonómicos, y dos días festivos locales que podrá elegir cada ayuntamiento.

El calendario de festivos arrancará el viernes 1 de enero (Año Nuevo). Después, le seguirán: el miércoles 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 26 de marzo (Viernes Santo) y el sábado 1 de mayo (Fiesta del Trabajo).

Tal y como establece el BOE, también será festivo el martes 12 de octubre (Día de la Hispanidad), el lunes 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución), el miércoles 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el sábado 25 de diciembre (Navidad).

La lista se completa con el viernes 19 de marzo y el jueves 25 de marzo (Jueves Santo), dos festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día, pero que, en el caso de Galicia, la Xunta lo ha decidido mantener.

El Ejecutivo regional siempre elige el 25 de julio, ya que es el Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo el próximo año se elige el 19 de marzo (San José).

En el caso del 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, al coincidir también con un domingo, Galicia propone trasladar el festivo al lunes 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

Por lo tanto, las fiestas del calendario laboral para Galicia en 2027 que se determinan son:

Viernes, 1 de enero (Año Nuevo)

Miércoles, 6 de enero (Día de Reyes)

Viernes, 19 de marzo (San José)

Jueves, 25 de marzo (Jueves Santo)

Viernes, 26 de marzo (Viernes Santo)

Sábado, 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

Lunes, 17 de mayo (Día das Letras Galegas)

Martes, 12 de octubre ( Fiesta Nacional de España )

) Lunes, 1 de noviembre ( Día de Todos los Santos )

) Lunes, 6 de diciembre (Día de la Constitución)

Miércoles, 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

Sábado, 25 de diciembre (Navidad)

Además de estos días, cada ayuntamiento fija dos jornadas festivas propias de su localidad.

Con este calendario, 2027 ofrecerá la posibilidad de disfrutar de varios puentes a lo largo del año. Estas son las fechas clave: