Galicia sumará 19 nuevas plazas de jueces y 9 de fiscales en 2027

Galicia sumará 19 plazas de jueces y 9 de fiscales en 2027. Así lo indican los dos reales decretos cuya tramitación urgente ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros para la creación de 700 nuevas plazas judiciales y fiscales en 2027.

Se trata de un primer real decreto con el que el Gobierno creará, por segunda vez, 500 plazas judiciales, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Con un segundo real decreto se crearán 200 plazas de fiscales, lo que incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

La creación de estas 700 plazas sigue la senda de ampliación de las plantas judicial y fiscal emprendida por el Gobierno y se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar a este servicio público de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

La planta judicial de Galicia crecerá un 4,9%

De las 19 nuevas plazas judiciales para Galicia, 17 son para Tribunales de Instancia de localidades como A Coruña, Lugo, Vigo, Ourense, Pontevedra, Ferrol o Santiago de Compostela. Dos serán para Audiencias Provinciales.

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal. 87 plazas se destinarán a órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia) situados en provincias y localidades más pequeñas y otras 42 son plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Además, 11 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer. Cabe destacar que esta legislatura ha supuesto un gran avance en la especialización en violencia sobre la mujer, con un incremento del 55,4% de las plazas, pasando de 121 a 188. 6 plazas más son para reforzar las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

De forma novedosa, 8 plazas son para nuevas Presidencias liberadas de Tribunales de Instancia. Se trata de plazas que ya existen en las grandes ciudades españolas y que realizan en exclusiva funciones de unificación de criterios, coordinación y organización. Ahora se crean también en Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid.

Por último, se crean 4 plazas en la Audiencia Nacional. En total, suponen una ampliación de la planta judicial del 7,8%.

La plantilla del Ministerio Fiscal crece un 5,5% en Galicia

La creación de 9 nuevas plazas de fiscales para Galicia supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 5,5%, pasando de 162 a 171 miembros.

En total, se crean 200 nuevas plazas de fiscales que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población). El Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.