La política gallega piensa ya en las elecciones generales con el foco puesto en los derechos sociales

El próximo 29 de noviembre España votará de nuevo en unas nuevas elecciones generales que han sido convocadas este mismo lunes, 5 de octubre, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A falta de poco más de un mes para una nueva cita electoral, la política gallega ya ha reaccionado al adelanto de las votaciones.

Rueda acusa a Sánchez de actuar por "interés político y personal" y pide una campaña centrada en propuestas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pronunció este lunes sobre la convocatoria de elecciones generales anunciada por Pedro Sánchez tras la reunión semanal del Consello. Rueda aseguró estar "absolutamente convencido" de que la convocatoria debía producirse "cuanto antes" y consideró que, "por primera vez en mucho tiempo", una decisión del presidente del Gobierno "coincide con el sentido común". "No podíamos seguir así, con lo que sienten la mayoría de los gallegos y también de los españoles", afirmó.

Rueda atribuyó la decisión de Sánchez a motivos personales y políticos. "El interés personal fue el que estuvo desde el principio y hasta el final", sostuvo, y añadió que esta última decisión de su mandato "es una buena muestra" de que el presidente "valoró lo que le convenía personalmente". El titular de la Xunta también cuestionó las explicaciones ofrecidas por Sánchez: "Viendo explicaciones en las que intenta enfrentar y levantar muros entre unos y otros, tenemos una buena ocasión para derribarlos definitivamente con el voto democrático de las personas llamadas a las urnas".

En este sentido, Rueda señaló que Sánchez habría estado analizando el escenario electoral durante los últimos días. "Aquí lo vimos el fin de semana, encargando encuestas, viendo el momento", afirmó. "No sé si es lo que más le beneficiaba, pero debió pensar que era lo que menos le perjudicaba", añadió. El presidente gallego consideró además que durante la campaña habrá que abordar los asuntos que preocupan a los ciudadanos y evitar, a su juicio, una dinámica basada únicamente en la confrontación.

La vivienda será, en su opinión, uno de los principales asuntos que deberán protagonizar el debate electoral. "Creo que es un buen motivo para discutir en campaña y siempre", señaló Rueda, que recordó que se trata de "la primera preocupación de los gallegos". Por ello, defendió que los partidos deberían explicar "lo que cada uno hizo y cómo priorizó", pero "con realidades y no con promesas, ni demagogia, ni anuncios de propaganda".

El presidente de la Xunta aprovechó para reivindicar las políticas desarrolladas por su Gobierno en esta materia. "Viendo que en estos primeros seis meses se invirtió cien veces más que el Gobierno central, está todo dicho", afirmó, en referencia a los datos manejados por la Administración autonómica. "Es una magnífica ocasión para seguir hablando de esto", añadió.

Rueda pide una campaña "en positivo"

Sobre el tono que debería tener la campaña, Rueda consideró que los ciudadanos esperan que los partidos hablen de propuestas. Tras escuchar las primeras intervenciones de Sánchez, lamentó que se haya optado por la confrontación. "Muro a un lado, él es el bueno y los malos son los demás", resumió, y añadió que Sánchez debe hablar ahora como "presidente del Gobierno llamando a las urnas, no como candidato del PSOE".

"Si no es capaz en este momento, ¿qué será en campaña?", cuestionó Rueda, que defendió que su partido debe apostar por otra estrategia. "Espero que mi partido hable de propuestas y de lo que hay que hacer para que el país vuelva a funcionar", afirmó. "Campaña en positivo", reclamó, aunque reconoció: "Me temo que el presidente y las fuerzas políticas siempre están con muros, buenos y malos. Espero que nosotros no tengamos esa actitud".

En relación con el voto por correo, Rueda aseguró que el sistema electoral cuenta con "máximas garantías" y defendió que estas se mantengan ante la previsión de que muchos ciudadanos opten por esta modalidad. "Hay mucha gente que va a optar por el correo y tiene que tener garantías", señaló.

Defiende mantener las negociaciones con el Gobierno central

Rueda también se refirió a los asuntos que la Xunta mantiene pendientes con el Gobierno central, entre ellos la transferencia de la AP-9 y el traspaso de competencias para agilizar los permisos de trabajo de ciudadanos extranjeros. Aseguró que la convocatoria electoral no debería paralizar el funcionamiento de la Administración. "El funcionamiento normal de la Administración tiene que continuar", afirmó, aunque reconoció que existen "limitaciones una vez convocadas" las elecciones.

Sobre la AP-9, indicó que la Xunta acudirá a la próxima reunión prevista si el Gobierno central mantiene la convocatoria y mostró su deseo de que las negociaciones continúen. "Hay disposición, como desde el acuerdo del Congreso", apuntó.

Respecto a los permisos de trabajo, Rueda defendió que el traspaso es especialmente importante ante las dificultades que están encontrando algunas empresas para cubrir puestos. "Es importante agilizar los permisos de extranjeros", señaló. "Las cosas se pueden hacer más rápido y mejor y por eso pedimos la transferencia", añadió.

El presidente gallego reconoció que el Gobierno central ha sido "tacaño respecto a los ofrecimientos", pero aseguró que la Xunta aceptará propuestas que puedan ser mejoradas con el objetivo de cerrar el traspaso. "Galicia saldrá ganando si somos capaces de gestionarla", afirmó. "Aceptaremos propuestas, claramente mejorables, en aras de cerrar la competencia".

Rueda señaló que habrá que comprobar ahora qué decisiones adopta el Gobierno central una vez publicado el decreto de convocatoria. "Hay otras cosas que va a hacer más discutibles", apuntó, aunque diferenció estas cuestiones de aquellas que considera parte de la gestión ordinaria. "Espero que estas, que son casi gestión ordinaria, sigan adelante. La Xunta va a seguir funcionando, no está en periodo electoral", afirmó.

Descarta remodelar la Xunta por las elecciones

Preguntado por si tiene previsto aprovechar el proceso electoral para introducir cambios en su Gobierno, Rueda aseguró estar "muy satisfecho" con sus conselleiros y descartó una remodelación. Recordó que en la anterior convocatoria algunos miembros de su Ejecutivo fueron llamados para formar parte de las candidaturas y defendió que, si se repite esa situación, será una decisión vinculada a las necesidades del partido.

"Hace tres horas que conocimos la convocatoria. No tengo intención de aprovechar las elecciones", afirmó. "Si no estuviera contento con algún conselleiro, por lo que fuese, no esperaría a una ocasión como esta. Lo haría", añadió.

Sobre las futuras transferencias, Rueda aseguró que, si finalmente se produce un cambio de Gobierno y quedan asuntos pendientes, la Xunta volverá a reclamarlos. "Espero dejar de decir que hay que reclamar y reclamar con más fuerza y espero que con más éxito", afirmó. En todo caso, defendió que Galicia debe centrarse en aquellas competencias que considere realmente útiles: "No transferencias al kilo, como le gusta a la oposición en Galicia. Las realmente útiles, e ir a por las siguientes, gobierne quien gobierne".

Finalmente, preguntado por el episodio protagonizado en el Congreso por la diputada gallega del PP Ana Vázquez y por la posibilidad de que repita en las listas, Rueda calificó de "desafortunado" el gesto al que se refería la pregunta y evitó entrar en decisiones sobre las candidaturas. "Suponer, con todo lo que hemos visto en el PSOE y en otros en este tiempo, que sean los que reclamen dimisiones y no listas es un disparate", afirmó.

El PSdeG reivindica su capacidad para frenar a la "derecha extrema"

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha afirmado en una rueda de prensa esta misma mañana que su partido está "preparado para saír a gañar estas eleccións" por ser "o único que ten a forza, a capacidade e, o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político á extrema dereita e a esa dereita extrema".

El líder del PSOE gallego afirmó que el 29 de noviembre "non só se vai decidir quen gobernará España nos próximos anos. Imos ter que elixir entre dereita ou dereitos".

Por eso, la vivienda será el eje del debate.

"Estas van ser un referendo en favor do dereito á vivenda: en que condicións se accede a unha vivenda, quen pode acceder a unha vivenda digna e quen, desgraciadamente, non", afirmó.

En su intervención, Besteiro criticó también la política del PP gallego y de su anterior presidente y actual líder del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. En este sentido invitó al popular a explicar "que fixo durante trece anos en Galicia en favor da vivenda pública".

"Ata agora non sabemos cal é a súa posición nin como vai construír. Pero si sabemos algo: durante moitos anos estivo aquí e non fixo absolutamente nada", añadió.

Sobre las multitudinarias manifestaciones en defensa de la vivienda de este fin de semana, Besteiro criticó que el PP "estaba de festa" y que este partido "rescataba bancos e entidades financeiras pero agora non queren rescatar ás persoas".

El socialista reivindica la vivienda como quinto pilar del estado de bienestar que atribuye a políticas socialistas durante los últimos 40 años, citando otros ejemplos como la sanidad y la educación públicas, el sistema de pensiones o la dependencia.

Además, Besteiro defendió un balance de Gobierno con 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, un crecimiento por encima de la zona euro y un salario mínimo interprofesional de 1.221 euros, un 68% más que en 2018. Sobre las crisis, de las que afirmó que el PP siempre miró "cara outro lado", defendió que del PSOE "poderanse cuestionar moitas das medidas, pero ninguén poderá dicir que o Goberno mirou para outro lado".

El BNG defiende su defensa de los intereses de Galicia y el apoyo a los derechos sociales

En referencia directa a la cita electoral, el BNG ha publicado un vídeo en el que han afirmado que "defendemos en Madrid os intereses de Galiza e os dereitos sociais. Somos a voz do noso país no Congreso e no Senado. A garantía de que Galicia conte no Estado".

El bloque continúa reivindicando su funcionamiento "sen ataduras e con decisión a favor das maiorías sociais".

"Nas vindeiras eleccións xerais contamos contigo para facernos valer. Co BNG, Galiza gaña", concluye el vídeo.

La líder del partido, Ana Pontón, también se ha pronunciado. "Imos a por todas o #29N, para darlle máis forza a Galiza e conquistar máis dereitos!!", ha declarado.

Además, ha apelado a la esperanza. "Hai que ir a votar desde a ilusión e a convicción nun futuro mellor", reiteró.

Su portavoz en el Congreso, Néstor Rego, ha subrayado también que el BNG está "preparado" para las elecciones, basándose en un trabajo previo que demostró que es posible "conseguir avances concretos para mellorar a vida das maiorías sociais".

Rego ha afirmado que los nacionalistas han defendido avances en servicios públicos, infraestructuras, transporte, vivienda y derechos sociales.

Ante la "onda reaccionaria" el BNG "é máis necesario que nunca como forza de defensa dos dereitos, das maiorías sociais e dos intereses da Galiza. Máis BNG é sinónimo de máis dereitos e menos dereitas".

Sumar llama a la unidad "por la vivienda"

Desde Sumar, el partido en Galicia hace un llamamiento a la unidad de la izquierda gallega "pola vivenda e contra a extrema dereita".

Su secretario general, Paulo Carlos López, apuesta por una candidatura amplia para "manter e ampliar a representación galega na fronte plurinacional". El 19 de octubre es la fecha prevista para que el partido anuncie sus candidaturas para encabezar las listas por A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

En Galicia, Sumar hace un llamamiento expreso a Esquerda Unida, Verdes-Equo, Podemos Galicia y candidaturas locales. Entre sus prioridades estará el parque público de vivienda, proteger a quien vive de alquiler y frenar la especulación.