La Aemet avisa: alerta amarilla en toda Galicia por tormentas que "podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes"

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha dejado lluvias cuantiosas en numerosos puntos de España será reabsorbida por una vaguada situada sobre el noroeste peninsular.

Esta situación dejará precipitaciones y tormenta localmente fuertes en Galicia. Ante esta previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha adelantado y ha activado el aviso amarillo en toda la comunidad.

Alerta amarilla en Galicia por tormentas a partir de esta hora

Galicia se prepara para un martes marcado por la inestabilidad. El servicio meteorológico estatal activará a partir de las 00:00 horas la alerta amarilla por tormentas que "podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes".

La alerta se extenderá a toda la comunidad, aunque su inicio variará en función de la zona. Mientras que en la montaña de Ourense comenzará a las 00:00 horas, en las Rías Baixas el aviso se activará a partir de las 04:00 horas.

A lo largo del día, el aviso se irá activando poco a poco en el resto de áreas, hasta dejar a toda Galicia bajo alerta.

Según la predicción de la Aemet, la jornada de mañana, martes 6 de octubre, estará marcado por las tormentas que "podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes". A este fenómeno se sumarán las lluvias, que podrán dejar acumulados superiores a los 15 l/m2.

05/10 12:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja. Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv https://t.co/SnAvR4q0zZ — AEMET (@AEMET_Esp) October 5, 2026

La Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia), por su parte, limita el aviso amarillo a las siguientes zonas: interior de A Coruña, provincia de Pontevedra, sur y montaña de Lugo, y montaña de Ourense.

La alerta se activará a las 06:00 horas y permanecerá vigente hasta las 15:00 horas. "La presencia de aire frío en la vertical de Galicia ocasionará la aparición de tormentas localmente intensas", detalla su página web.

El miércoles regresará la situación de normalidad a Galicia, aunque no se descartan lluvias.

Con respecto a las temperaturas, se producirá un descenso a partir de mañana, martes 6 de octubre, con máximas que rondarán los 22-20ºC y mínimas que pueden caer hasta los 4ºC el viernes en municipios de alta montaña.