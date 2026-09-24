La Xunta declara la sequía prolongada en 74 municipios ante la escasez de lluvias

La Xunta ha declarado la situación de sequía prolongada en los sistemas de los ríos Ulla-Tambre y de la Costa Norte (que abarca las comarcas de Ortegal y parte de A Mariña lucense) ante la reducción drástica de las lluvias y de los recursos hídricos naturales en ambas zonas y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas. La medida afecta a 74 concellos.

El Ejecutivo gallego mantiene, además, la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo, así como medidas equivalentes, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona.

Los indicadores del protocolo de la sequía, además, han llevado a declarar la prealerta en el río Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona; costa de Pontevedra; río Umia y ría de Arousa margen izquierdo, y río Mero, Arteixo y ría de A Coruña. Estas zonas se suman a las cinco que ya estaban en esta fase: río Tambre y ría de Muros y Noia; río Grande, en Camariñas; río Mandeo y ría de Betanzos; río Landro y río Ouro; y Ferrol.

Así lo acordó esta mañana la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que asistieron el gerente del organismo hidráulico, entre otros cargos, así como representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y do Medio Rural.

¿Qué concellos están en sequía prolongada?

La principal novedad de las medidas adoptadas este jueves es la activación de la fase de sequía prolongada en el sistema del Ulla-Tambre y en el de la Costa Norte. Esto implica a un total de 74 ayuntamientos de A Coruña y Lugo, que son los siguientes:

UTA Ulla-Tambre : Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Cerceda, Coristanco, Dodro, Frades, Lousame, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Padrón, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Vilasantar, Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Portomarín, Catoira, Dozón, A Estrada, Agolada, Lalín, Pontecesures, Rodeiro, Silleda, Valga y Vila de Cruces

: Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Cerceda, Coristanco, Dodro, Frades, Lousame, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Padrón, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Vilasantar, Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Portomarín, Catoira, Dozón, A Estrada, Agolada, Lalín, Pontecesures, Rodeiro, Silleda, Valga y Vila de Cruces UTA Costa-Norte: Cedeira, Cerdido, Mañón, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, As Somozas, Cariño, Abadín, Alfoz do Castrodouro, Barreiros, Cervo, Foz, Xove, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, Ourol, Ribadeo, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Burela

El hecho de que una parte de la demarcación hidrográfica entre oficialmente en sequía prolongada no implica restricciones en los usos y consumos de agua en estos municipios, pero sí permite adaptar "cuando proceda y con las garantías ambientales establecidas" el régimen de caudales ecológicos a las condiciones y circunstancias excepcionales actuales.

Las limitaciones y posibles medidas de ahorro sobre los abastecimientos municipales, de hecho, seguirán dependiendo de la fase de escasez en la que se encuentre cada sistema (es decir, prealerta o alerta) y no de la propia declaración de sequía prolongada, concebida para constatar una reducción anormal de las precipitaciones y de los recursos naturales sostenida en el tiempo.

¿Cómo afecta la situación de escasez a los concellos?

Un total de 127 ayuntamientos están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas por la escasez coyuntural de agua: 32 en alerta o con medidas equivalentes y otros 95 en prealerta. En este último caso, la incidencia es desigual, ya que en algunos casos solo una parte reducida del territorio pertenece a la unidad afectada y el sistema principal de abastecimiento capta el agua en otra cuenca.

En el resto de Galicia-Costa se mantiene la normalidad y, según los últimos datos de ocupación disponibles, los embalses de abastecimiento se sitúan en el 52,34% de su capacidad, casi 13 puntos menos que en las mismas fechas de 2025.

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan de sequía de Galicia-Costa y, a efectos prácticos, supone adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Así, si fuese necesario, se podrían prohibir usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines o aplicar cortes de agua puntuales.

Los 32 ayuntamientos afectados por la alerta por sequía son:

UTE del río Lérez : Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa

: Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa Río Anllóns: Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas

Baiona

El escenario de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados, así como de las posibles incidencias. En este caso, se prevén medidas de concienciación y se recomienda a los concellos minimizar los gastos públicos no esenciales, de hecho, deben comunicar sus datos diarios de caudales de consumo.

Los 95 ayuntamientos incluidos territorialmente en las UTE en prealerta (no contabilizados ya en las zonas en alerta para evitar duplicidades) son: