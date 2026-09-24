Rueda lamenta el desahucio de Maricarmen, pero se ciñe a la decisión judicial: "Es aplicación de la ley"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, lamentó el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba siete décadas residiendo en el mismo piso del Retiro, en Madrid. El líder del PP gallego, en todo caso, ha defendido que fue consecuencia de una "decisión judicial", por lo que no ha entrado a valorar lo ocurrido.

"Es aplicación de una ley que, por cierto, el PSOE lleva ocho años gobernando y podía haber cambiado todo eso y no lo hizo", reprochó el presidente de la Xunta este jueves en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press antes del Forbes Economic Summit 2026.

Alfonso Rueda ha aprovechado para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por culpar a la oposición de estas situaciones "en vez de intentar solucionarlas".

Respecto al desahucio de Maricarmen, el líder del PPdeG ha señalado que cada persona puede tener una opinión diversa ante "reacciones más o menos proporcionadas", aunque ha concretado que una parte de la solución puede pasar por "construir vivienda y dar seguridad a los propietarios".

Rueda, además, se ha pronunciado sobre el decreto que está preparando el Gobierno sobre vivienda, señalando que debe ser una norma "proactiva" para conseguir que "el problema de la vivienda sea un poquito menos problema". El documento, añadió el presidente de la Xunta, debe incluir la construcción de casas y seguridad jurídica para los propietarios.

Concentraciones

Lo ocurrido este miércoles en Madrid ha llevado a la convocatoria de varias concentraciones en Galicia. Bajo el lema de defensa del derecho a la vivienda, decenas de personas se manifestaron ayer en Vigo.

A Coruña acogerá este jueves una concentración a partir de las 19:00 horas frente a la Delegación del Gobierno. A la misma hora comenzará la de Santiago de Compostela, que se celebrará en la praza do Toural.