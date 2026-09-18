Aumentan en un 25% en Galicia los casos de violencia de género en menores

El 2025 terminó en los juzgados gallegos con un 25% más de procedimientos relacionados con violencia de género en menores y 22 denuncias al día por violencia machista, un 6,6% más. Los datos se han dado a conocer en el acto inaugural del año judicial celebrado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Desde aquí, su presidente, Ignacio Picatoste, indicó también que se acordaron 1.200 órdenes y medidas de protección.

Picatoste ha subrayado que "la lucha contra la violencia de género requiere el compromiso de todas las instituciones y de todos los ámbitos de la sociedad. Para ello, necesitamos especialización, profesionales preparados y, sobre todo, trabajo coordinado, para poder actuar con la rapidez y la urgencia que requiera cada caso".

Respecto a los juzgados de menores, de carácter provincial, el presidente del Tribunal ha señalado que se registraron 900 procedimientos, un 8% menos que en el año anterior.

Sobre este mismo aspecto, ha recordado que los cambios sociales vinculados a las redes sociales y a la inteligencia artificial "plantean nuevos retos para la Justicia, pero también para las familias, los centros educativos y el conjunto de las instituciones".

Credibilidad y recursos

El presidente del TSXG también ha afirmado que "la judicatura gallega se mantiene firme y serena frente a quienes quieren minar su credibilidad".

En su discurso, Picatoste ha incidido en la importancia de dotar de más medios a la Justicia "para hacer frente a los nuevos retos y poder ofrecer a la ciudadanía el servicio que reclama y merece" ya que los procedimientos judiciales "siguen sin ser lo ágiles que nos gustaría".

En este sentido, ha exigido reformas legales que permitan acotar la litigación masiva, un fenómeno que mantiene sobrepasados a los órganos judiciales con "asuntos de escasa importancia jurídica y económica".

Por eso, considera que "ha llegado el momento de corregir las deficiencias" de la ley de eficiencia, implementada recientemente.

Picatoste también ha pedido "evitar la desafección hacia el nuevo modelo organizativo" y ha recordado las graves dificultades derivadas de una "inadecuada distribución" de los medios disponibles.

Para el presidente del TSXG, las 19 nuevas plazas de jueces y juezas que el Ministerio de Justicia creará en Galicia son "insuficientes" debido a la saturación de Tribunales de Instancia como los de Viveiro, Ribeira, Vilagarcía, Ponteareas, Carballo, Pontevedra, A Coruña, Ferrol o Vigo.

El año pasado, la Sala de Gobierno se vio obligada a articular refuerzos en 19 órganos judiciales, por considerar estos indispensables y urgentes y para reducir así la carga de trabajo y los tiempos de respuesta.

Fueron necesarios en la Sala de lo Social del TSXG, en ocho secciones de Audiencias Provinciales, en concreto las civiles de A Coruña, Ourense y Vigo, así como en las penales de Pontevedra y Vigo.

A esto se sumaron los refuerzos en los juzgados de violencia sobre la mujer de A Coruña, Santiago, Ferrol y Lugo, y los de Familia de Santiago y Ourense; así como los juzgados de Viveiro. Además, cuatro miembros de la 74.ª Promoción de la Carrera Judicial fueron destinados como refuerzos a órganos de Santiago, Ribeira y Vilagarcía.

Durante su intervención, Picatoste también ha defendido la independencia de la judicatura.

"Los jueces podemos incurrir en errores en la aplicación del Derecho, no somos infalibles. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico establece un amplio sistema de recursos para revisar las resoluciones y, en su caso, corregirlas. Admitimos la crítica, estamos sometidos a ella, pero no los ataques y descalificaciones personales o colectivas", ha recalcado.

Asimismo, ha reconocido que para afrontar todos los cambios sociales y tecnológicos, exige a la judicatura de "capacidad de adaptación, manteniendo firmes los principios que deben presidir la función judicial: la independencia, la imparcialidad, el rigor y la responsabilidad".

Entrega de insignias

Durante el acto de Apertura del Año Judicial también se ha procedido a la entrega de insignias a los magistrados jubilados en 2025 que acudieron al acto.

Estos fueron José María Arrojo Martínez, Manuel Domínguez Pérez y Ángela Irene Domínguez-Viguera Fernández.