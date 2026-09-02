La Xunta activa mañana la alerta roja por calor en Galicia

La Xunta activa este jueves la alerta roja por calor en el interior de Pontevedra. Cedida

La Xunta activará este jueves la alerta roja por episodio de calor en Galicia, ante el importante incremento de las temperaturas previsto durante los próximos días. El nivel máximo de aviso se concentrará en el interior de Pontevedra.

Además, permanecerán en alerta naranja el interior de A Coruña, el centro de Lugo y la montaña de Ourense, según los datos de MeteoSalud y MeteoGalicia utilizados por el Gobierno gallego para evaluar los riesgos de las altas temperaturas sobre la salud.

Galicia permanecerá hasta el sábado bajo la influencia de un anticiclón situado al norte de la península ibérica. Esta situación favorecerá la estabilidad, los cielos despejados y la llegada de aire cálido de origen norteafricano, provocando un notable ascenso de las temperaturas diurnas.

Los valores más elevados se esperan durante las tardes del jueves y el viernes. El sábado continuará el calor, aunque la posible aparición de nubes y algunas tormentas en el interior podría hacer descender ligeramente los termómetros. Las temperaturas tenderían a normalizarse el domingo.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

En el ámbito del deporte federado, la Xunta recomienda no practicarlo en la zona en alerta roja entre las 13:00 y las 17:00 horas, excepto en el caso de los deportes náuticos y acuáticos.

Tanto en las áreas con alerta roja como naranja, aconseja además adaptar los horarios de las competiciones y actividades deportivas a las condiciones de cada zona y adoptar medidas para proteger a deportistas y público.

Sanidade recuerda que entre los colectivos especialmente vulnerables al calor se encuentran los mayores de 65 años, los menores de cuatro, las personas con determinadas enfermedades, quienes toman algunos medicamentos y las personas que trabajan o permanecen durante varias horas al aire libre.

Entre las principales recomendaciones figuran beber líquidos sin esperar a tener sed, evitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, permanecer en lugares frescos o a la sombra, utilizar ropa ligera y protegerse del sol.

En caso de agotamiento o golpe de calor, la Xunta recomienda solicitar asistencia médica urgente a través del 061.