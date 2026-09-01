La Xunta vuelve a poner sobre la mesa la construcción de presas frente a la sequía "si es necesario"

El Consello da Xunta ha dado hoy lunes luz verde a la creación de un plan de refuerzo de la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas para garantizar el suministro de agua a medio y largo plazo que incluye medidas como la construcción de presas "si es necesario". Así lo ha explicado este mediodía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Ejecutivo autonómico.

Rueda concretó durante su intervención que los embalses de Galicia dedicados al suministro de agua están al 62,5 %, 15,6 puntos por debajo de la media habitual de los últimos cinco años, aunque las lluvias de la semana pasada aliviaron algo la situación. "El riesgo está ahí, no es nuevo, y desde la Xunta llevamos tiempo trabajando para hacer frente a esa situación", indicó el presidente de la Xunta.

El Gobierno gallego, de esta forma, inicia hoy la elaboración del Plan estratéxico para o reforzo da eficiencia e da garantía do abastecemento de Galicia (Perega) para analizar los principales sistemas y proponer las soluciones más adecuadas, resultados que constituirán la base técnica para abordar la revisión del Plan xeral galego de abastecemento previsto en la Lei de augas de Galicia.

A este respecto, Alfonso Rueda concretó que el Ejecutivo autonómico destinó más de 61 millones de euros para lograr un mayor aprovechamiento del agua ya disponible y para mejorar y aprovechar al máximo las infraestructuras ya existentes, con un horizonte temporal que llega al año 2029.

Así, algunas de las medidas van destinadas a ayudar a los ayuntamientos a reducir las pérdidas en las redes y mejorar el control de los consumos; mejorar las infraestructuras con actuaciones de modernización, renovación y aumento de su fiabilidad; y ampliar ETAP como la de O Salnés.

La situación (actualmente hasta 91 concellos están en alerta o prealerta por escasez de agua), sin embargo, implica medidas a corto y medio plazo. En este contexto, el Consello da Xunta ha dado hoy luz verde a elaborar un plan para reforzar la eficiencia de las instalaciones hidráulicas en Galicia para garantizar el suministro de agua a población y empresas.

La primera medida es evaluar el estado actual de los sistemas y hacer una previsión futura de la demanda de agua, teniendo en cuenta "la nueva realidad climática" que ha llevado, por ejemplo, a mayores evaporaciones. A continuación, se reforzarán y mejorarán las redes de abastecimiento si es necesario, estudiando la posibilidad de usar "aguas subterráneas" para consumo.

Otro aspecto en el que se pretende avanzar es en los sistemas de reutilización, vigentes en algunos procesos industriales que demanda mucha agua y en el sector agroganadero.

Rueda, además, no ha descartado "estudiar planificadamente nuevas infraestructuras como embalses o presas" siempre y cuando "sea necesario". "Todo esto se pondrá en marcha con este plan", explicó Rueda, que hizo un llamamiento al uso "adecuado, prudente, racional y con sentido" de este recurso.