Renfe duplica plazas en sus trenes en Galicia por el eclipse: estas son las conexiones reforzadas
El refuerzo se concentra entre A Coruña y Vigo
Más información: Renfe reforzará la conexión ferroviaria con Galicia por el eclipse de sol
Este miércoles Galicia vivirá un eclipse solar histórico. En la mitad de la región el eclipse será total, lo que hace este acontecimiento todavía más especial. Debido a esto, la previsión es que este 12 de agosto se registre un aumento en los desplazamientos, especialmente hacia ciudades como A Coruña, incluida en la franja de totalidad. Por eso, Renfe ha anunciado un refuerzo de sus servicios.
Concretamente, la compañía pondrá en el Eje Atlántico trenes de doble composición, lo que permitirá doblar las plazas que unen A Coruña y Vigo.
En total serán unas 1.400 plazas extra.
De manera paralela, también se incrementará la presencia de personal de atención e información al viajero en las estaciones.
Además, Renfe indica también qué frecuencias tendrán este refuerzo.
SALIDA
LLEGADA
IDENTIFICADOR
Vigo Urzaiz 06:34 horas
A Coruña 08:18 horas
9072
Vigo Urzaiz 10:40 horas
A Coruña 12:19 horas
9112
Vigo Urzaiz 17:40 horas
A Coruña 19:08 horas
9172
A Coruña 15:00 horas
Vigo Urzaiz 16:27 horas
9153
A Coruña 21:40 horas
Vigo Urzaiz 23:23 horas
9213
En todo caso, la compañía recomienda consultar previamente los horarios de los trenes, así como adquirir con antelación los billetes.