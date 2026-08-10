Renfe duplica plazas en sus trenes en Galicia por el eclipse: estas son las conexiones reforzadas

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

Este miércoles Galicia vivirá un eclipse solar histórico. En la mitad de la región el eclipse será total, lo que hace este acontecimiento todavía más especial. Debido a esto, la previsión es que este 12 de agosto se registre un aumento en los desplazamientos, especialmente hacia ciudades como A Coruña, incluida en la franja de totalidad. Por eso, Renfe ha anunciado un refuerzo de sus servicios.

Concretamente, la compañía pondrá en el Eje Atlántico trenes de doble composición, lo que permitirá doblar las plazas que unen A Coruña y Vigo.

En total serán unas 1.400 plazas extra.

De manera paralela, también se incrementará la presencia de personal de atención e información al viajero en las estaciones.

Además, Renfe indica también qué frecuencias tendrán este refuerzo.

SALIDA LLEGADA IDENTIFICADOR Vigo Urzaiz 06:34 horas A Coruña 08:18 horas 9072 Vigo Urzaiz 10:40 horas A Coruña 12:19 horas 9112 Vigo Urzaiz 17:40 horas A Coruña 19:08 horas 9172 A Coruña 15:00 horas Vigo Urzaiz 16:27 horas 9153 A Coruña 21:40 horas Vigo Urzaiz 23:23 horas 9213

En todo caso, la compañía recomienda consultar previamente los horarios de los trenes, así como adquirir con antelación los billetes.