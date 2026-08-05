La Xunta lanza ayudas de 4.000 euros para los gallegos de Venezuela afectados por los terremotos

Servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras ele terremoto de Venezuela el 24 de junio. Captura de pantalla de vídeo

La Xunta ha lanzado una línea de ayudas destinadas a los gallegos afectados por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela. Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 arrasaron la zona norte del país, dejando más de 6.000 muertos, según las últimas cifras oficiales.

Lo ocurrido generó una oleada de solidaridad en Galicia, donde miles de personas tienen vínculos con Venezuela a través de la emigración. Precisamente, 10 días después de los terremotos, la Hermandad Gallega confirmaba el fallecimiento de dos gallegos, aunque hay otras víctimas de descendientes.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas gallegas residentes en Venezuela afectadas por los terremotos de 24 de junio. Los ciudadanos podrán usar estas ayudas para sufragar gastos derivados de perder su vivienda tanto de forma temporal como definitiva.

La Xunta informa de que la concesión se realizará en régimen de concurrencia no competitiva debido al interés público, social y humanitario derivado de las excepcionales circunstancias que concurren en este caso. El crédito inicial destinado a esta línea es de 500.000 euros, cantidad que podrá ampliarse en caso necesario. Cada beneficiario recibirá 4.000 euros.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 6 de agosto hasta el 1 de diciembre de 2026, preferiblemente a través de la sede electrónica de la Xunta.

Las personas interesadas podrán dirigirse a las entidades colaboradoras de Venezuela (Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Hermandad Gallega de Valencia, Centro Gallego de Maracaibo, Centro Gallego de Puerto La Cruz y Asociación Hijos de Galicia de los Estados de Aragua y Lara, en Maracay) para solicitar ayuda.

Otros apoyos

Estas aportaciones específicas se suman a otras de la Secretaría Xeral da Emigración a las que puede acceder la comunidad gallega en Venezuela por importe de 2,5 millones de euros. Así, más de 1.200 gallegos en situación de precariedad económica se benefician de ayudas sociales para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y la atención sociosanitaria.

Otros apoyos son los de emergencia social, que tienen plazo de solicitudes abierto hasta el 5 de octubre de 2026. Con ellos se otorga una prestación económica única a personas emigrantes de nacionalidad española y origen gallego residentes en América con escasos recursos y a sus descendientes, para atender situaciones de necesidad derivadas de circunstancias extraordinarias sobrevenidas en los últimos 12 meses.

La Xunta, además, ha reforzado los acuerdos de colaboración de carácter social con las entidades gallegas en Venezuela y las ayudas a su actividad y funcionamiento hasta cerca de 580.000 euros en total. El Ejecutivo gallego apoya de esta forma la labor esencial de estas entidades en la atención y asistencia social a las personas y familias que más lo precisan.

Bono Concilia Familia

La Xunta, por otro lado, abrirá el próximo mes de septiembre el plazo de solicitud del Bono Concilia Familia. Así lo ha adelantado este miércoles la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante una visita a un campamento de surf en la playa de Nemiña, en Muxía.

Fabiola García ha explicado que la Xunta destina este año 2,6 millones de euros a este programa de conciliación que busca ayudar a las familias en las que trabajan ambos progenitores (uno en el caso de las monoparentales) a sufragar los costes adicionales en la atención de sus hijos durante los periodos no lectivos, como las vacaciones de verano.

La cuantía de las aportaciones puede ser de hasta 500 euros para las familias que contraten un servicio de cuidado a domicilio o de hasta 200 euros para aquellas que lleven a sus hijos a recursos y actividades de conciliación, como campamentos o ludotecas, excluidos o financiados por administraciones públicas.