Sigue la sequía en Galicia: Declarada la prealerta en las cuencas de Miño, Sil y Cabe

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha declarado la prealerta (nivel amarillo) por sequía en las cuencas del río Miño, Sil y Cabe. Así lo ha determinado tras la reunión que mantuvo ayer lunes la Oficina Técnica de la Sequía (OTS).

El ente ha analizado el descenso experimentado en los caudales circulantes por los cauces de la demarcación, que se encuentran un 45 % por debajo de los habituales para el mes de julio.

La prealerta afecta a toda la demarcación, a excepción del Sil Superior, es decir, en el Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Baixo Miño y Limia, y supone la aplicación de medidas de mayor vigilancia y control de las infraestructuras por parte de las entidades locales, que son las competentes en materia de abastecimiento.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga, ha explicado en un audio trasladado a los medios que las lluvias recogidas en los últimos cinco meses han sido inferiores a las habituales, unos 180 l/m2. Esto es un 49% menor a la media del período marzo-julio.

Esta situación ha dado lugar al descenso de los caudales circulantes por el territorio de la demarcación y a una situación de escasez coyuntural. Quiroga ha subrayado a este respecto la "necesidad" de aplicar medidas en los municipios de fomento de la concienciación y del ahorro, a través principalmente de la limitación de los usos no esenciales.

Otros 32 municipios en prealerta

La Xunta, por otro lado, activó a principios de julio la situación de prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez, en la provincia de Pontevedra, y del río Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo.

El Gobierno gallego también estableció medidas equivalentes a un escenario de prealerta (pero sin llegar a declararla) en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial del río Verdugo y desde el que se abastece a la población de este municipio pontevedrés.

Así lo acordó la Oficina Técnica de la Sequía, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y en la que también participaron el gerente del organismo hidráulico, Gonzalo Mosqueira, y otros cargos directivos. Representantes de Protección Civil, MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y de Medio Rural estuvieron en el encuentro.