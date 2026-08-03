Ley de la AP-9: La Xunta pedirá al Gobierno una comisión bilateral para "resolver diferencias"

La Xunta solicitará al Gobierno central una comisión bilateral para resolver sus diferencias sobre la ley que regula el traspaso de la AP-9 a Galicia. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, tras la aprobación en el Consello da Xunta.

Rueda señaló que la postura de la Xunta es clara respecto al texto, que defiende que "presenta modificaciones sustanciales" respecto al que recibió el visto bueno en el Parlamento de Galicia. El mandatario autonómico añadió durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego que estas condiciones podrían ser "inaceptables y perjudiciales" para los intereses de Galicia.

Así, el Consello da Xunta ha aprobado solicitar la Comisión Bilateral, que debe ser anterior a la Comisión mixta de transferencias en la que se negociará la ley que recibió luz verde el pasado 23 de julio en el Congreso de los Diputados.

"No nos negamos a la comisión mixta de transferencias, pero en la bilateral hay que definir el marco en el que queremos hacer la negociación", explicó Rueda, que insistió en que los contribuyentes gallegos "no tienen por qué pagar" este tipo de decisiones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el viernes pasado la ley que regula el traspaso de la AP-9. La norma establece el marco general de la transferencia, aunque la Xunta de Galicia y el Gobierno central deberán ahora concretar los términos. El texto, en todo caso, entró en vigor el pasado 1 de agosto.

La mayoría del Congreso descartó los cambios impulsados por los senadores del PP, que buscaban recuperar el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego y reforzar las garantías financieras del traspaso. Así, el texto que recibió el visto bueno es el impulsado por PSOE, Sumar y BNG.

Permisos de trabajo

A preguntas de los medios, Rueda confirmó que la negociación para la transferencia de los permisos de trabajo para extranjeros sigue su curso. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mostró su predisposición a que esto fuese así cuando se transfirió la gestión del litoral.

"Creo que sería muy adecuado poder gestionar esa competencia desde la Xunta. Las negociaciones empezaron con propuestas mejorables en cuanto a transferencia de medios por parte del Gobierno central, es lo que estamos ajustando", indicó el presidente de la Xunta.

Rueda, además, espera que el texto esté cerrado en septiembre. "Espero que podamos llegar a un acuerdo definitivo y que Galicia pueda incrementar su autogobierno con esta competencia", indicó el mandatario autonómico sobre esta medida que permitiría "dar agilidad a los permisos de trabajo de la gente extranjera" que quiera trabajar en la comunidad.