Galicia necesita reservas de sangre en verano: "Las olas de calor complican las donaciones"

Donar sangre es uno de los actos solidarios más sencillos de realizar y, al mismo tiempo, uno de los que más vidas puede salvar. En Galicia, la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) organiza campañas de donación de sangre durante todo el año. Sin embargo, es en verano cuando las reservas descienden considerablementedebido a la disminución del número de donantes, por lo que la entidad hace un llamamiento a la población para acudir a los puntos de extracción.

"El verano históricamente es una época difícil para la donación de sangre. Mucha gente piensa que los hospitales cierran camas y que hay menos enfermos, y no es así. Más del 60 % de la sangre que derivamos a los hospitales va destinada a enfermos crónicos, hematológicos y oncológicos", explica el doctor José Vázquez Estepa, responsable de Donación y Gestión de Colectas.

"Hay más movilidad, nos desplazamos más y hay más accidentes de tráfico. Por lo que hay más operaciones traumatológicas y trasplantes de órganos, que hacen que se consuma más sangre". añade.

Galicia se sitúa en el ranking nacional como la tercera Comunidad Autónoma en la que se realizan más donaciones de sangre. En base a cifras de la pasada campaña de 2025, la tasa de donaciones fue del 39%, eso quiere decir que por cada mil personas donaron sangre 39 personas. En provincias, la que lidera las donaciones es la de A Coruña, con un 44%, seguida de Pontevedra con 41%, Ourense con un 28% y Lugo con un 25%.

Quincemil habla con el doctor Vázquez Estepa para conocer de primera mano qué necesidades hay durante la temporada estival, qué grupos sanguíneos son los más vulnerables y qué recomendaciones hay que tener en cuenta a la hora de donar sangre.

¿Cómo está yendo la campaña de donaciones este verano?

Está siendo un poco complicada. Estamos trabajando para alcanzar el objetivo de llegar a las 22.000 donaciones durante la campaña, que empezó el pasado 14 de junio. Cada día salen diez unidades móviles, que se reparten por toda Galicia. Además, tenemos siete locales de donación fijos en las grandes ciudades.

En verano, muchos de nuestros donantes fidelizados no pueden acudir porque están de vacaciones. Además, la sangre tiene caducidad: de cada bolsa de 450 mililitros se extraen glóbulos rojos, plasma y plaquetas; estas últimas tienen una durabilidad de siete días y los glóbulos rojos, de 42.

Para mantener una reserva segura en el banco, tratamos de mantenernos en torno a las 400 donaciones diarias. Hay jornadas en las que lo conseguimos y otras en las que no. Las olas de calor también complican el trabajo, ya que las unidades móviles necesitan estar bien refrigeradas para conservar la sangre. Además, con las altas temperaturas, la gente es menos propensa a donar.

¿De qué grupos sanguíneos hacen falta más donaciones?

De todos. Mucha gente piensa que al tener un grupo corriente, su sangre no hace falta y eso no es cierto. Hace falta porque son los que más se consumen. Hablamos del A positivo y del O positivo, que junto al O negativo, el donante universal. En ADOS tenemos un semáforo semanal y estos días son los grupos que están un poco más bajos, pero no en el nivel de alerta.

¿Qué requisitos hay que cumplir para donar sangre?

Se puede donar sangre hasta los 70 años. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres veces al año. Además, para poder donar, el donante debe presentar unos valores adecuados de tensión arterial, pulso y hemoglobina, y la entrevista médica sobre su estado de salud debe indicar que se encuentra en condiciones óptimas para realizar la donación.

¿Cuáles son las dudas más frecuentes entre quienes van por primera vez?

El donante debe venir bien desayunado o comido, es al revés que una analítica normal, hay que esperar a que pasen dos horas de digestión.

Una vez que alguien dona sangre. ¿Qué recorrido sigue esa donación? ¿Qué pacientes la reciben?

La sangre se extrae en las unidades móviles y en los locales de donación. Después la refrigeramos en nuestros laboratorios, la fraccionamos y sacamos de cada unidad los tres componentes: plasma, plaquetas y glóbulos rojos. La procesamos y, posteriormente, se envía diariamente a los hospitales gallegos.

Las plaquetas se utilizan principalmente en pacientes con enfermedades oncohematológicas. Los glóbulos rojos se destinan al tratamiento de las anemias, de pacientes con enfermedades crónicas y de personas que han sufrido accidentes o que necesitan cirugías.

En cuanto al plasma, puede transfundirse directamente como plasma fresco, congelarse y fraccionarse para obtener distintos componentes, como los factores de coagulación, la albúmina y otras proteínas plasmáticas. Estos se utilizan en el tratamiento de trastornos de la coagulación, así como de enfermedades metabólicas, neurológicas y otras patologías que requieren terapias específicas derivadas del plasma.

¿Cuáles son los miedos que suele tener la gente a la hora de donar?

Principalmente es el miedo al pinchazo, pero la sensación es muy similar a la de una analítica de sangre. Solo cambia en que donar sangre requiere algunos trámites previos, ya que antes de la extracción se comprueba que la persona tenga una tensión arterial adecuada y unos niveles de hemoglobina favorables. En general, la donación suele ser una experiencia satisfactoria, ya que supone un gesto solidario que ayuda a los demás.

Antes de finalizar, el pasado 25 de julio se cumplieron 13 años del accidente de tren en Angrois. Entonces hubo un enorme llamamiento ciudadano para donar sangre y la respuesta fue masiva. ¿Cree que aquel episodio marcó un antes y un después en la concienciación sobre la donación en Galicia?

Galicia es ahora mismo la tercera Comunidad Autónoma con mayor tasa de donaciones de sangre, por detrás de Extremadura y Castilla y León. Pese a estar de terceros en el ranking, siempre queremos más. El accidente de Angrois fue un ejemplo de solidaridad del pueblo gallego: se formaron colas en los centros de transfusión y en las unidades móviles.

Aunque la sangre que se utilizó urgente ya estaba en nuestros laboratorios y hospitales, se agradeció conseguir cifras tan altas de donaciones. En la agencia siempre estamos preparados con un plan de contingencia para cuando ocurren emergencias, como cuando hubo el apagón general en abril del 2025.