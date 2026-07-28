Ni la Torre de Hércules ni el Monte Pindo: los 29 lugares de Galicia donde no estará permitido ver el eclipse solar

Quienes estén pensando en disfrutar del eclipse solar del próximo 12 de agosto desde algunos de los enclaves más emblemáticos de Galicia tendrán que buscar otra alternativa.

La Xunta ha remitido al Gobierno un listado provisional con 29 puntos de exclusión en los que no estará permitido concentrarse para observar el fenómeno por motivos de seguridad, movilidad y accesibilidad.

La relación incluye algunos de los lugares más conocidos de la comunidad, como la Torre de Hércules, el Monte Pindo y Fuciño do Porco.

El listado, elaborado a partir de la información facilitada por los ayuntamientos, todavía puede sufrir modificaciones.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, insistió este martes en la importancia de respetar las zonas de exclusión para garantizar que el eclipse pueda desarrollarse con seguridad.

Provincia de A Coruña

Torre de Hércules (A Coruña)

Islas de San Pedro (A Coruña)

Furnas de Oleiros

Pedrido (Bergondo)

Monte Pindo (Carnota)

Playa de Carnota

A Berberecheira (Carnota)

Mirador de Cabana

Provincia de Lugo

Castillo de Castro de Ouro (Alfoz)

A Anguieira (Barreiros)

Monte Comado (Barreiros)

Monte Cornería (Barreiros)

Monte Pebanor (Barreiros)

Santo Estevo do Ermo (Barreiros)

Explanada del Parque dos Condes (Monforte de Lemos)

Mirador de Tixoso

Mirador de As Laxes

Mirador de Moreiras

Puente del río Sor

Puente de O Porto

Fuciño do Porco (O Vicedo)

Zona próxima a la ermita de San Marcos (Sarria)

Acantilados de Papel (Xove)

Punta da Mansa (Xove)

Faro Roncadoiro (Xove)

Provincia de Ourense

Pista de montaña del mirador de San Martín (A Rúa)

Provincia de Pontevedra

Xestoso

Fervenza do Toxa (Silleda)

Monte da Guía (Vigo)

Paralelamente, la Xunta ya ha validado 85 puntos de observación repartidos por las cuatro provincias: 33 en A Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra y seis en Ourense.

De momento, la administración autonómica continúa revisando nuevas propuestas, por lo que el listado de lugares autorizados todavía podría ampliarse antes del 12 de agosto.