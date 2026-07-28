Este es el territorio de España que esquivará la cuarta ola de calor: "Aquí no va a afectar"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la llegada de la cuarta ola de calor del verano. En un comunicado, el organismo público ha anunciado que este episodio de altas temperaturas comenzará el miércoles y se prolongará, al menos, hasta el domingo.

Una secuencia de dorsales elevará progresivamente las temperaturas en buena parte de la Península, mientras que en Galicia sucederá todo lo contrario: bajarán las temperaturas. Eso sí, algunas zonas del interior estarán por encima de los 36 ºC, lo que obliga a activar la alerta amarilla.

Galicia esquiva la cuarta ola de calor del verano

La ola de calor que llegará el miércoles estará concentrada en el centro, este y suroeste de la Península ibérica, no en Galicia. Así lo ha confirmado la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) a este medio.

La realidad, de hecho, es la contraria: se prevé un descenso de las temperaturas, acompañado de brumas.

El calor más intenso se limitará a zonas del interior, como Ourense y el sur de Lugo, con temperaturas de 36 ºC o más, pero no podemos hablar de ola de calor a nivel regional.

"Aquí no va a haber ola de calor. Lo que hubo ayer fue un episodio puntual y hoy se mantendrá en la Ribeira Sacra, el Miño de Ourense y Valdeorras", aclara MeteoGalicia. En lo que respecta a la zona del litoral, "las temperaturas van a bajar bastante". "A partir de hoy van a entrar las brumas a lo largo del día".

De cara la jornada del miércoles, MeteoGalicia mantendrá activos avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en varias zonas del interior: la Montaña de Lugo, el sur de Lugo, el Miño de Ourense y el sur de Ourense.

En estas áreas, los termómetros superarán los 36 ºC y el aviso permanecerá vigente entre las 15:00 y las 21:00 horas.

En cambio, el litoral gallego experimentará un descenso de las temperaturas, según avanza MeteoGalicia. En A Coruña, por ejemplo, la máxima bajará de 28 a 23 ºC, mientras que en Vigo el descenso será de 30 a 25 ºC.

📢Descenso das temperaturas en menos de 48h no litoral e comarcas preto do mar da metade oeste📉

🥵Ata o mércores 29 continuará a calor intensa en moitas comarcas das provincias de Lugo e de Ourense

📢A partir do xoves?📉Descenso no interior📉#FelizSemana pic.twitter.com/8FkyyLWDHx — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) July 27, 2026

El fin de semana podría producirse una nueva subida de temperaturas. Aún con incertidumbre, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a un nuevo repunte, con valores que superarán los 35 ºC en zonas del interior de Galicia, especialmente en Ourense.