Rueda afirma que es "obligación" de la Xunta sentarse a negociar la transferencia de la AP-9

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado tajante respecto a la posición del Ejecutivo gallego para el traspaso de la AP-9 y ha insistido en que no lo aceptará a menos que esté acompañado de suficiente financiación. El mandatario autonómico, en todo caso, ha confirmado que negociará en la Comisión Bilateral ya que es una "obligación".

"Volveremos a decir exactamente lo mismo que decimos desde el principio. O se garantiza la financiación adecuada, o Galicia no puede aceptar esta transferencia", señaló el presidente de la Xunta a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta de este lunes.

El mandatario autonómico reiteró una vez más que no pondrá a la comunidad en riesgo de tener que asumir "una carga hipotecaria de 4.000 millones".

"Queremos el lacito que decía el ministro Arcadi España. Igual que le ponen el lacito a otras comunidades como Cataluña y País Vasco, Galicia quiere exactamente lo mismo. No quiere más, pero no va a admitir mucho menos", insistió Alfonso Rueda, según recoge Europa Press.

El presidente de la Xunta incidió en que la ley aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados y pactada por PSOE, BNG y Sumar no certifica lo acordado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. "La guía será lo acordado por unanimidad en el Parlamento y es lo que diremos en la comisión de transferencias", concluyó Rueda.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado jueves de forma definitiva la ley para hacer efectiva la transferencia de la AP-9 tras rechazar las enmiendas introducidas por el PP durante su tramitación en el Senado, dando así luz verde al texto aprobado inicialmente por la Cámara Baja.

El texto definitivo fija como objetivo la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9, de las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y de las funciones y servicios de la autopista.

La Administración General del Estado (AGE) y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

A-54

Alfonso Rueda también fue preguntado por la A-54 , que conectará Santiago de Compostela y Lugo y sobre la que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, señaló el pasado viernes que los últimos retrasos se debían a las tormentas y a mejoras en los contratos.

El presidente de la Xunta aseguró que su Ejecutivo carece de información sobre esto, señalando que "Galicia es una comunidad en la que los ministros y ministras se pasean" sin que se lo comuniquen.

"Muchas veces vienen a hablar incluso de competencias que prácticamente son exclusivas de la comunidad y nos enteramos por los medios. Imagínense ustedes esto, que es una competencia directa", lamentó Rueda, antes de explicar que el PP ha preguntado a través de iniciativas en el Congreso.

El presidente de la Xunta, además, ha acusado al Gobierno de dejar sobre la mesa compromisos sobre la infraestructura que "luego se aplazan". "Siempre hay una razón, una excusa", lamentó Rueda, que señaló que dados los plazos dados, hasta que la autovía sea una realidad no se creerá "nada".