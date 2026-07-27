¿Estará nublado en Galicia durante el eclipse de Sol 2026? La Aemet adelanta qué se sabe hasta ahora

El próximo 12 de agosto es una fecha señalada en rojo en el calendario. Un eclipse total de Sol, el primero en más de un siglo, cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, entre ellas A Coruña.

Galicia será una zona privilegiada para ver este fenómeno meteorológico, que ocurrirá al atardecer, entre las 19:30 y las 21:30 horas. A medida que se acerca la fecha, mucha gente se pregunta: ¿acompañará el tiempo o el cielo estará cubierto de nubes?

¿Estará nublado el día del eclipse de Sol 2026?

Con la demanda de gafas para eclipses disparada y los mejores puntos de observación ya identificados, solo queda despejar la duda más importante: ¿qué previsión meteorológica hay para el 12 de agosto?

"No se puede dar una predicción fiable ahora para el eclipse. A partir del 1 de agosto se empezarán a emitir algunos boletines con predicciones para ese día", adelanta el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante.

Faltan poco más de dos semanas para el eclipse total de Sol y aún es pronto para conocer una previsión meteorológica detallada. No obstante, un estudio del organismo público ya permite hacerse una idea de cuáles son las zonas con más y menos probabilidades de disfrutar del fenómeno.

El porcentaje cae en la horquilla del 30-50%

"La franja cantábrica aparece como la zona cantábrica aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad, especialmente el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde el porcentaje de tener cielos despejados cae en la horquilla del 30-50%".

En un comunicado, el servicio meteorológico afirma que "esto encaja con el comportamiento habitual del verano en esta región". De hecho, la probabilidad de que el cielo esté nublado podría alcanzar hasta el 70%.

Sin embargo, habrá que esperar hasta unos días antes del eclipse para ver qué sucede. En Galicia, la franja de totalidad pasará por un total de 143 localidades; es decir, será visible en el 45,6% de la Comunidad.

Lugo será la provincia gallega con mayor presencia en la franja de totalidad, ya que la mayor parte de su territorio quedará dentro de la zona del eclipse. A Coruña también contará con buenas condiciones, mientras que Ourense será una provincia "de contrastes".

En Pontevedra también predominará la parcialidad.

Para coordinar la observación del eclipse del 12 de agosto, la Xunta de Galicia ha constituido una comisión interdepartamental. El objetivo es anticipar retos relacionados con la movilidad, la prevención de riesgos y las oportunidades turísticas.

En este último ámbito, Turismo de Galicia ha activado un espacio específico en su página web dedicado al eclipse, donde se recoge información sobre las mejores zonas y recomendaciones para su observación.