Aemet avisa: alerta amarilla por tormentas y lluvias en A Coruña este viernes a partir de esta hora

Imágenes de la tormenta de anoche en A Coruña @angelavf_

El fin de semana llega a A Coruña con un giro radical en el tiempo. La entrada de una vaguada por el noroeste peninsular, asociada a una borrasca, extenderá aire más fresco a muchas zonas con precipitaciones en casi todo el territorio gallego.

Ante esta previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla este viernes, 24 de julio, en el noroeste e interior de A Coruña por lluvias y tormenta que podrían venir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.

Alerta amarilla en A Coruña por lluvias y tormentas

Llega el momento de sacar de nuevo los paraguas. Una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) traerá chubascos fuertes a partir de la tarde de viernes. Según informa Meteored, podrían acumularse entre 10 y 25 litros por metro cuadrado (m2).

El aviso de la Aemet permanecerá activo entre las 14:00 y las 23:59 horas por precipitación acumulada en una hora de hasta 15 mm y tormentas que podrían venir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo. En concreto, la alerta afectará a un total de 71 ayuntamientos. Estos son:

Noroeste de A Coruña: A Coruña, A Laracha, Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, Malpica, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior

A Coruña, A Laracha, Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, Malpica, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior Interior de A Coruña: A Baña, A Capela, As Pontes, As Somozas, Ames, Aranga, Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Brión, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, O Pino, Oroso, Santa Comba, Santiago, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilsantar

23/07 11:24 AVISOS MAÑANA | Galicia: tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

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Esta alerta amarilla coincide con la celebración de numerosos eventos en A Coruña. Entre ellos destaca la Feira das Marabillas, el Morriña Fest y el Marineda Summer Kids 2026, que se celebra en la plaza exterior de Marineda City.

En O Burgo continúan las fiestas del Apóstol, donde esta noche está prevista la actuación de la orquesta Miramar. Por su parte, en Santiago de Compostela tendrán lugar los conciertos de Lila Downs y Belém Tajes, además de una verbena amenizada por la orquesta Compostela y un gran espectáculo piroténico.

De cara a la jornada del sábado, la Agencia Estatal de Meteorología desactiva los avisos por lluvias y tormentas. No obstante, no se descartan chubascos a primera hora del día.

La entrada de una vaguada extenderá aire más fresco y esto se notará especiamente en las temperaturas máximas. En A Coruña, por ejemplo, se mantendrán en los 22 ºC, mientras que en la capital gallega oscilarán entre los 24 y 26 ºC.

A partir del lunes se espera una subida generalizada de las temperaturas.