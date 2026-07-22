Incendio forestal en Pazos de Borbén.

Incendio forestal en Pazos de Borbén. Europa Press.

Galicia

Extinguido un incendio forestal en Carnota (A Coruña) y otro en Pazos de Borbén (Pontevedra)

Ambos se iniciaron la tarde de ayer y se extinguieron esta medianoche

Te puede interesar: Incendio en A Coruña: la antigua nave de los tranvías en Monte Alto moviliza a los bomberos

Publicada
Actualizada

Los incendios forestales iniciados la pasada tarde en Carnota (A Coruña) y Pazos de Borbén (Pontevedra) han quedado extinguidos esta madrugada tras calcinar 1,83 hectáreas y 3,56 hectáreas, respectivamente, según los datos proporcionados por la Consellería do Medio Rural que recoge Europa Press.

Incendio forestal en Meicende.

El primero de los fuegos fue declarado en la parroquia carnotana de San Mamede a las 15:27 horas del martes aunque cerca de dos horas después, en torno a las 17.30, ya estaba controlado.

Fue a las 04:48 horas del miércoles cuando el departamento autonómico lo dio por extinguido. En él intervinieron ocho agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, un helicóptero y dos aviones.

Por su parte, el incendio en Pazos de Borbén se inició a las 18.49 horas en la parroquia de Amoedo, quedando apagado en torno a las 03.00 horas.

Para las tareas de extinción, Medio Rural movilizó a seis agentes, siete brigadas, cuatro motobombas, una pala, un técnico, tres helicópteros y cuatro aviones.