Extinguido un incendio forestal en Carnota (A Coruña) y otro en Pazos de Borbén (Pontevedra)
Ambos se iniciaron la tarde de ayer y se extinguieron esta medianoche
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Los incendios forestales iniciados la pasada tarde en Carnota (A Coruña) y Pazos de Borbén (Pontevedra) han quedado extinguidos esta madrugada tras calcinar 1,83 hectáreas y 3,56 hectáreas, respectivamente, según los datos proporcionados por la Consellería do Medio Rural que recoge Europa Press.
El primero de los fuegos fue declarado en la parroquia carnotana de San Mamede a las 15:27 horas del martes aunque cerca de dos horas después, en torno a las 17.30, ya estaba controlado.
Fue a las 04:48 horas del miércoles cuando el departamento autonómico lo dio por extinguido. En él intervinieron ocho agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, un helicóptero y dos aviones.
Por su parte, el incendio en Pazos de Borbén se inició a las 18.49 horas en la parroquia de Amoedo, quedando apagado en torno a las 03.00 horas.
Para las tareas de extinción, Medio Rural movilizó a seis agentes, siete brigadas, cuatro motobombas, una pala, un técnico, tres helicópteros y cuatro aviones.