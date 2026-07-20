Las Medallas de Ouro de la Xunta homenajean este 2026 a la emigración gallega con cuatro premiadas

La Xunta homenajeará a la emigración gallega con las Medallas de Ouro. Claudia Álvarez, Beatriz Gil, Carla Angola y Camila Fernández recibirán la distinción este 24 de julio, según ha anunciado el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, tras el Consello da Xunta.

Rueda explicó que este galardón, "el más importante de la Xunta", busca transmitir un mensaje a través de las personas o entidades seleccionadas. Así, el año pasado fue para los alcaldes de Oporto y Braga, como reconocimiento a la relación entre Galicia y Portugal, y este 2026 homenajean a la emigración.

La Xunta busca de esta forma reconocer no solo a aquellos gallegos que se fueron para buscar un futuro mejor, sino a sus descendientes: aquellos que se integraron en el país de acogida de la familia sin olvidar sus raíces. "Es un ejemplo de trabajo, contribuyendo a engrandecer los territorios en los que nacen y aquellos de los que forman parte", añadió Rueda.

¿Quiénes son las galardonadas?

La Medalla de Ouro de Galicia será entregada de esta forma a cuatro gallegas del exterior:

Claudia Álvarez, empresaria argentina de origen gallego que tiene un fuerte vínculo con Galicia y España. Vicecónsul Honoraria de España en Mar del Plata, es CEO de Álvarez Argüelles Hoteles.

Beatriz Gil, fiscal de menores del Cantón de Argovia. Participa de forma activa en actividades sociales y culturales vinculadas con Galicia.

Carla Angola, hija de una ourensana exiliada tras la Guerra Civil a Venezuela, vive en Miami y es una prestigiosa periodista. Actualmente, dirige su propia plataforma de información.

Camila Fernández, odontóloga brasileña muy reputada, atesora una actividad científica y académica muy destacable. Fue presidenta de la Asociación de Empresarios Gallegos en Río de Janeiro.